La Serie B ha finalmente riacceso i motori e nonostante sia ancora calcio d’agosto la prima giornata già ci ha lasciato in eredità la convinzione che come di consueto anche quest’anno le sorprese non mancheranno. Sono diverse le squadre che hanno allestito una rosa in grado di giocarsi la promozione, e sono molte le squadre che hanno lavorato sotto traccia con giovani e scommesse nel tentativo di sorprendere tutti.

La sfida tra Modena e Bari sarà l’anticipo della seconda giornata di questa edizione della Serie B 2024-2025: la partita si giocherà alle ore 20.30 di venerdì 23 agosto allo Stadio Alberto Braglia di Modena.

Quote vincente Serie B: chi sono le favorite per la vittoria del campionato

Almeno sulla carta le favorite per la vittoria del campionato dovrebbero essere il Palermo, la Sampdoria e il Sassuolo.

Quote vincente Serie B Admiralbet Sisal Snai Palermo Vincente 4.50 5.00 4.50 Sampodia Vincente 4.50 4.50 4.50 Sassuolo Vincente 4.50 5.00 4.50

Le ambizioni stagionali di Modena e Bari

Entrambe le squadre approcciano alla stagione con l’obiettivo di raggiungere quanto prima la salvezza per poi regalarsi il sogno di accedere almeno ai playoff. Sia il Modena che il Bari hanno a propria disposizione due società solide alle spalle e stanno tentando di costruire in maniera oculata un progetto vincente che, però, possa anche essere sostenibile dal punto di vista economico e finanziario sul medio-lungo periodo.

Il Sassuolo sogna l’immediata risalita

Gli emiliani, dopo diversi anni in Serie A, dovranno fare i conti con un campionato lungo, complesso e faticoso come la cadetteria ma i neroverdi hanno a propria disposizione una squadra forte, almeno nell’11 titolare, che può giocarsela alla pari con chiunque e può sognare di conquistare immediatamente il pass per la massima serie.

La Sampdoria si affida alla coppia Tutino-Coda

I blucerchiati dopo anni difficili in cui hanno addirittura rischiato in più di un’occasione il fallimento sono riusciti a rimettersi in carreggiata e hanno allestito una squadra estremamente forte e competitiva. In attacco la coppia offensiva composta da Tutino e Coda fa ben sperare i tifosi liguri, anche in considerazione del fatto che l’anno scorso sono stati i migliori attaccanti della cadetteria e sono una vera e propria garanzia in Serie B, oltre a essere esperti in promozioni.

Il Palermo sogna la A

Il Palermo da alcuni anni fa parte del gruppo di proprietà del Manchester City ed è una delle società più ricche del calcio italiano. I rosanero sono riusciti a mettere in piedi una squadra estremamente interessante composta dal giusto mix di giovani e giocatori d’esperienza ma che fa del tridente composto da Insigne, Brunori e Di Francesco il proprio punto di forza. Staremo a vedere cosa riusciranno a fare i siciliani, ma ciò che è certo è che difficilmente falliranno l’obiettivo minimo playoff.

Le possibili sorprese

Passando ora alle possibili sorprese di questa stagione non possiamo non nominare Frosinone e Salernitana che, sebbene siano retrocesse in malo modo l’anno passato, hanno ancora delle rose forti per la categoria e possono fare affidamento su due tifoserie passionali. Occhio poi alla neo promossa Cesena che può contare su moltissimi giovani di talento e che potrebbe essere un osso duro per tutti, anche in ottica promozione in massima serie e nella corsa ai playoff.

