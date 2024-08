Sabato 31 agosto la Serie A andrà in scena per la terza giornata di questa edizione 2024-2025 e i due anticipi saranno la sfida tra Venezia e Torino e quella tra Inter e Atalanta. In queste prime due giornate sono già diversi gli spunti di riflessione che ci sono giunti dai campi di massima serie, ma ciò che è certo è che l’Inter di Simone Inzaghi sarà nuovamente la squadra da battere. Alle spalle dei nerazzurri, però, la principale accreditata sembra essere la Juventus di Thiago Motta che ha rivoluzionato la propria rosa e si candida a recitare un ruolo da protagonista.

Pronostico Venezia-Torino

Alle ore 18.30 di sabato 31 agosto, allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, andrà in scena l’anticipo di questa terza giornata di Serie A. Il Venezia ospita il Torino in una gara che si preannuncia molto equilibrata e che molto dirà sulle reali ambizioni stagionali di entrambe le squadre. Il Venezia in questo inizio di campionato ha perso in rimonta all’esordio contro alla Lazio e ha conquistato un buon punto sul campo della Fiorentina dimostrando di avere una buona organizzazione di squadra e buone soluzioni offensive. Il Torino di Vanoli, nonostante le partenze di Bellanova e di Buongiorno, è una delle piacevoli sorprese di questo inizio di stagione, con i granata che hanno pareggiato all’esordio contro il Milan e hanno vinto in casa contro l’Atalanta. Una prova di forza quella dei granata che stanno dimostrando di avere comunque una buona rosa a propria disposizione e che si presentano ai nastri di partenza con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona Europa. In vista della gara di sabato i granata sono quindi i favoriti, ma la partita è aperta a ogni possibile esito.

Pronostico Inter-Atalanta

Dopo aver dominato la passata edizione della Serie A, l’Inter si presenta a questo campionato con la convinzione di avere a propria disposizione la squadra più forte e completa di tutte la massima serie. In estate i nerazzurri sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni di Zielinski e Taremi, due giocatori che offrono più soluzioni a Simone Inzaghi e che permetteranno al tecnico piacentino di adottare maggiormente il turn over anche in Champions League. L’Atalanta, dal canto suo, ha dovuto fare i conti con le numerose polemiche derivanti dalla volontà di Koopmeiners e Lookman di cambiare aria e abbandonare il progetto della Dea. Dea che, però, non si è persa d’animo acquistando diversi giocatori già pronti come Retegui, Bellanova, Cuadrado e Samardžić. In vista della sfida di San Siro, l’Inter è quindi la favorita per la vittoria dell’incontro ma la partita è aperta a ogni risultato. L’Atalanta ci ha spesso abituato a imprese in trasferta e anche questa volta tutto è possibile.

Nell’attesa di capire il reale livello di Milan, Roma e Napoli, l’Inter e la Juventus sono le principali indiziate per la vittoria del campionato. I nerazzurri partono in vantaggio rispetto a tutti, ma occhio ai bianconeri che sotto la guida di Thiago Motta potrebbero davvero riaprire un ciclo vincente destinato a durare negli anni.

