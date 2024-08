La MotoGP torna in pista e lo farà dal circuito di Spielberg, in Austria, nel weekend dal 16 al 18 agosto.

Le qualifiche si terranno sabato 17 agosto mentre la gara andrà in scena alle ore 15.00 di domenica 18 agosto. Il pilota più in forma del momento è senza ombra di dubbio Enea Bastianini, ma occhio a Bagnaia, Martín e alle KTM che sulla pista di casa hanno sempre dimostrato di essere incredibilmente competitive.

Pronostici MotoGP Spielberg

Lo stato di forma di Enea Bastianini

Nelle ultime settimane il pilota migliore in pista è stato per distacco Enea Bastianini, che nel weekend di Silverstone è riuscito ad aggiudicarsi sia la Sprint Race che la gara della domenica, accorciando così in classifica su Martín e Bagnaia e portandosi a meno di 50 punti di distacco dalla vetta del motomondiale. Dopo una stagione complicata condizionata dall’infortunio nelle prime gare dell’anno scorso, quest’anno Bastianini ha ritrovato sé stesso ed è sempre stato competitivo su ogni circuito nonostante qualche caduta di troppo. Ora Enea torna a credere in un titolo che avrebbe del clamoroso e arriva a Spielberg come l’uomo da battere.

Martín torna leader del Mondiale

Jorge Martín sembra aver finalmente imparato la lezione e dopo diversi ritiri a causa di cadute, a Silverstone si è dimostrato solido conquistando due secondi posti alle spalle proprio di Bastianini. Martín ha così riconquistato la leadership del Motomondiale, portandosi a tre lunghezze di vantaggio su Pecco Bagnaia secondo in classifica. Lo spagnolo che l’anno prossimo sarà un pilota Aprilia in queste ultime stagioni ha ampiamente dimostrato di avere tutte le capacità per giocarsi il titolo, ma dovrà compiere l’ultimo salto di qualità anche dal punto di vista della solidità mentale: caratteristica fondamentale per chiunque voglia laurearsi Campione del Mondo.

Bagnaia insegue ma si dimostra solido

Chi già sa cosa vuol dire essere un Campione del Mondo nella classe regina del Motociclismo è Pecco Bagnaia, con l’italiano che è reduce da due vittorie consecutive ed è a caccia di uno storico terzo trionfo di fila. Riuscire nell’impresa non sarà però affatto facile, anche in considerazione del fatto che i rivali Martín e Bastianini sono di primissimo livello e che, come lui, sono a bordo della Ducati che è per distacco la migliore moto in pista. A Spielberg Bagnaia dovrà quindi assolutamente andare a podio e sperare in qualche errore dello spagnolo. Il pilota torinese al momento sembra il più maturo in griglia e non è un caso che sia ancora una volta considerato il favorito per la vittoria del Motomondiale.

Attenzione alle KTM che corrono sul circuito di casa e che storicamente in Austria riescono a giocarsela con i migliori. C’è poi enorme interesse nello scoprire cosa riuscirà a fare Marc Márquez, con lo spagnolo che dalla prossima stagione guiderà la Ducati ufficiale ma che quest’anno non è praticamente mai riuscito a giocarsela con i migliori della classe. Il talento iberico classe ’93 ha più volte affermato che il suo scarso rendimento è causato dalla Ducati 2023, ma l’anno prossimo non avrà più alibi e dovrà dimostrare di essere ancora il Campione che in passato ha dominato la MotoGP in lungo e in largo.