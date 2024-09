MotoGP – Gran Premio dell’Indonesia: migliori quote e pronostici

Dopo le due gare consecutive disputate in Italia nel circuito di Misano la MotoGp si sposta in Asia per il Gran Premio di Indonesia in programma domenica 29 settembre alle 9 ora italiana. Jorge Martin, secondo al traguardo nell’ultima gara in Emilia-Romagna, prova l’allungo in classifica su Bagnaia. In questo articolo i pronostici del Gran Premio dell’Indonesia di MotoGp e le quote dei migliori bookmaker online offerte dai nostri esperti di scommesse.

Pronostico vincitore MotoGp Gran Premio dell’Indonesia





Quota vincente Gran Premio dell’Indonesia Netbet Eurobet Betsson Francesco Bagnaia 3.00 3.50 3.00 Jorge Martin 3.00 3.00 3.00 Marc Marquez 3.75 2.75 3.75 Enea Bastianini 10.00 11.00 10.00

Bagnaia non puo fare scappare il rivale: il pronostico

A causa della caduta nel Gp dell’Emilia-Romagna il due volte campione del Mondo e scivolato a 24 punti dalla vetta della classifica mondiale occupata dal rivale Martin. A sei gare dalla fine (con altrettante Sprint Race) la distanza è ancora colmabile ma il margine di errore è ormai ridotto al minimo. “Pecco” è chiamato a reagire per non perdere le speranze del tris iridato.

Martin cerca l’allungo per la vittoria del Mondiale

L’errore strategico della prima gara a Misano è stato compensato dal secondo posto nell’ultimo Gp che, nonostante la delusione e le polemiche per il sorpasso all’ultimo respiro di Bastianini, resta prezioso. Il pilota spagnolo ha 24 punti di vantaggio su Bagnaia, quasi un Gp intero ma non vince da Le Mans: al classe 1998 per conquistare il Mondiale prima del passaggio in Aprilia nella prossima stagione, servirà un guizzo.

Marquez prova a fare il terzo incomodo: pronostico Gp Indonesia

Nelle ultime tre gare tra Aragon e Misano lo spagnolo ha ottenuto due vittorie e un terzo posto, confermando di essere in grande spolvero. Il sei volte campione del mondo MotoGp vuole continuare a fare bene per proiettarsi al meglio nella prossima stagione, che lo vedrà insieme a Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale.

Bastianini: risorsa preziosa per la Ducati

Il secondo pilota della Ducati Ufficiale nelle ultime due gare è apparso molto in forma, riprendendosi momentaneamente il posto nel podio della classifica mondiale. In questo momento la scuderia di Borgo Panigale sa che Bastianini può essere prezioso per frenare la corsa di Martin, come già successo nell’ultimo Gp.

Il classe romagnolo in tutto questo e a 59 punti dalla vetta occupata dallo spagnolo: le speranze di tornare in corsa per il titolo sono poche ma non svanite del tutto.

