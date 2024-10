Dopo le due gare di Misano e la corsa in Indonesia la MotoGp torna in pista per il Gran Premio del Giappone in programma domenica 6 ottobre alle 7 ora italiana. Impazza ancora il duello per il mondiale tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, distanti 21 punti a 5 gare dalla fine. In questo articolo i pronostici del Gran Premio del Giappone di MotoGp e le quote dei migliori bookmaker online offerte dai nostri esperti di scommesse.

Pronostico vincitore MotoGp Gran Premio del Giappone

Secondo i bookmaker i due favoriti per il Gran Premio del Giappone restano Jorge Martin e “Pecco Bagnaia considerati sostanzialmente con analoghe possibilità di trionfare a Motegi. A seguire Marc Marquez mentre Brad Binder potrebbe essere l’outsider inatteso. Ecco qui le quote dell’evento.





Le quote sono soggette a variazione. Per ulteriori aggiornamenti consultare i siti ufficiali dei bookmaker. I lettori che volessero saperne di più sul mondo betting possono visitare:

La nostra pagina sui bonus scommesse sportive

La nostra guida sul codice promozionale NetBet

Quote vincitore Sprint Race MotoGp – Gran Premio del Giappone





Favoriti e quote MotoGp – Gran Premio del Giappone (Sprint Race e Gara)

Ricapitolando queste sono le quote vincente e il pronostico del Gran Premio del Giappone di MotoGp

Francesco Bagnaia a 2.50 su Snai

Jorge Martin a 3.00 su bet365

Marc Marquez a 4.20 su Eurobet

Brad Binder a 9.00 su bet365

Queste invece le quote vincente della Sprint Race Gp del Giappone di MotoGp in programma sabato alle 8 ora italiana.

Jorge Martin a 3.00 su Sisal

Francesco Bagnaia a 3.50 su Betway

Marc Marquez a 4.00 su Goldbet

Brad Binder a 4.50 su Betway

Bagnaia non può permettersi passi falsi, MotoGp: pronostico Gran Premio del Giappone

La distanza in classifica dal rivale Martin resta ancora colmabile per un Bagnaia che però sa di non potersi permettere a questo punto più passi falsi. I due contendenti sono molto sotto pressione ma il carico maggiore grava sul due volte campione del mondo: tornare vincente da Motegi potrebbe essere l’inizio della rimonta e iniziare bene già dalla Sprint potrebbe fare la differenza.

Martin cerca l’allungo decisivo in campionato

Rispetto al Gran Premio precedente Bagnaia ha rosicchiato 3 punti in virtù della vittoria nella Sprint Race: in compenso il leader del mondiale in Indonesia ha ritrovato un successo nella gara lunga che mancava da quasi 5 mesi. Martin, prossimo al passaggio in Aprilia, sa che ha la grande occasione di poter vincere il mondiale nella classe regina: tutto passa dalla difesa del margine, non piccolo ma nemmeno enorme, su Bagnaia.

Binder outsider a sorpresa nel Gp del Giappone: quota vincente

Il pilota sudafricano ha sorpreso tutti nelle pre-qualifiche, chiuse al primo posto. Il feeling con la pista sembra buono e la KTM sembra avere buon ritmo, sebbene poi bisogna vedere quale sarà il passo gara. Ad ogni modo Binder, reduce da una stagione di livello più basso rispetto a quella dello scorso anno, vorrà provare a dire la sua e regalarsi una vittoria che manca dal Gp di Spagna del 2023.

I seguenti articoli sono correlati all’argomento motociclismo

MotoGP, sorpresa Binder nel venerdì di Motegi. Bagnaia meglio sul passo che sul giro secco

Francesco Bagnaia soddisfatto: “Mi trovo molto bene con la moto, siamo sulla strada giusta”