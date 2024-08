Anche La Liga ha finalmente riacceso i motori dopo la pausa estiva e in queste prime due giornate sono giunti già dei segnali chiari dalle prime della classe. Il Real Madrid resta la favorita per la vittoria del titolo ma l’Atletico e il Barcellona hanno lasciato intendere di avere a propria disposizione tutti i mezzi per dare del filo da torcere ai campioni in carica.

Pronostico Atletico Madrid-Espanyol

Quota vincente Atletico Madrid-Espanyol Lottomatica Betsson Sisal 1 1.32 1.58 1.30

Alle ore 21.30 di mercoledì 28 agosto, al Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena la sfida tra i padroni di casa dell’Atletico e l’Espanyol. La squadra allenata da Simeone nelle prime due partite sinora disputate ha conquistato quattro punti, vincendo nettamente sia contro il Girona e pareggiando all’esordio contro il Villareal. Sul mercato i colchoneros si sono ben comportati, ringiovanendo una rosa che aveva bisogno di una ventata di aria fresca e portandosi a casa giocatori di assoluto livello come l’argentino Julián Álvarez giunto in Spagna dal Manchester City per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Dopo un’annata interlocutoria, l’Atletico sembra quindi essersi nuovamente avvicinato ai cugini del Real e la sensazione è che siano proprio i ragazzi di Simeone i principali rivali dei blancos nella lotta al titolo. In vista della gara di mercoledì l’Atletico è quindi l’assoluta favorita per la vittoria dell’incontro.

Pronostico Real Sociedad-Alaves

Quota vincente Real Sociedad-Alaves Lottomatica Betsson Sisal 1 1.65 1.65 1.65

Un’altra partita che ha molto da dire sulle reali ambizioni delle due squadre è la sfida tra Real Sociedad e Alaves. L’anno scorso i baschi sono stati per lunghi tratti tra le migliori squadre del campionato, salvo poi accusare un po’ di stanchezza nel finale e chiudere fuori dalla zona Champions League. Quest’anno, nonostante la partenza di diversi uomini chiave, Kubo e compagni vogliono tornare tra le prime quattro e nella sfida di mercoledì dovranno vedersela con l’Alaves, una squadra giovane e molto interessante. I padroni di casa sono i favoriti per la vittoria dell’incontro, ma occhio alle possibili sorprese.

Pronostico Las Palmas-Real Madrid

Quota vincente Las Palmas-Real Madrid Lottomatica Betsson Sisal 2 1.40 1.40 1.36

Il Real Madrid sarà invece impegnato sul campo del Las Palmas, in una gara che i blancos sono chiamati a vincere per dare un segnale netto alle dirette rivali. All’esordio la squadra di Carlo Ancelotti ha pareggiato senza brillare sul campo del Maiorca, mentre nella seconda giornata si è sbarazzata del Girona con un netto 3-0. Nonostante la vittoria, però, il Real non ha brillato e ha lasciato intendere di non aver ancora trovato la quadra per far convivere Mbappé, Vinicius e Rodrygo. Come se non bastasse, l’assenza di un giocatore come Kroos pesa e non poco all’interno di una squadra come Real e Modrić sarà inevitabilmente chiamato agli straordinari. In vista della sfida contro il Las Palmas il Real è quindi nettamente favorito per la vittoria dell’incontro, ma un passaggio a vuoto non è da escludere anche in considerazione del fatto che i padroni di casa sono una squadra molto fisica e dinamica.

La Liga è finalmente ripartita e non vediamo l’ora di scoprire chi alla fine riuscirà a spuntarla: l’equilibrio quest’anno la farà da padrone ma il Real Madrid parte ancora una volta avanti a tutti.

