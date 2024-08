Venerdì 9 agosto, alle ore 18.00, allo Stadio Parco dei Principi di Parigi si terrà la finale di questa edizione del torneo di calcio olimpico. A sfidarsi, da una parte, i padroni di casa della Francia allenata da Thierry Henry che sinora ha vinto tutte le partite disputate e, dall’altra, la Spagna che vuole bissare il successo da poco conquistato agli Europei.

Quote e pronostico Olimpiadi calcio 2024 – Francia VS Spagna

Quota vincente Olimpiadi calcio maschile 2024 bet365 Lottomatica Sisal 1 2.37 2.40 2.40 x 3.10 2.95 3.10 2 3.10 3.25 3.10

Il percorso delle due squadre

Il cammino della Spagna

In questa edizione dei giochi olimpici la Spagna non ha particolarmente brillato soprattutto nella fase a gironi ma alla fine è riuscita a qualificarsi ai quarti alle spalle dell’Egitto che, invece, ha vinto il girone. Ai quarti gli spagnoli si sono sbarazzati senza troppe difficoltà del Giappone, battuto nettamente con il risultato di 3-0. In semifinale invece la squadra allenata da De la Fuente ha incontrato la selezione marocchina, battendola in rimonta con il risultato di 2-1. Ciò che ha impressionato maggiormente della squadra iberica è l’infinita quantità di talento in ogni reparto e la sensazione è che molti dei protagonisti di questo torneo olimpico li ritroveremo prossimamente anche in Nazionale maggiore.

Il percorso della Francia

La Francia allenata da Henry in questo torneo olimpico ha fatto un percorso netto, vincendo tutte le partite disputate sinora. Le difficoltà non sono mancate come accaduto in semifinale dove i transalpini sono riusciti ad aggiudicarsi l’incontro in rimonta solo ai tempi supplementari, battendo l’Egitto con il risultato di 3-1. Ai quarti invece la Francia aveva dovuto vedersela con l’Argentina, una delle favorite per la vittoria della competizione, che però è uscita sconfitta dall’incontro con il risultato di 1-0.

Cosa aspettarci dalla partita

La Francia è la favorita?

Al momento i favoriti per la vittoria sembrano essere proprio i padroni di casa della Francia che hanno a disposizione una squadra con una buona esperienza internazionale e con numerosi giovani che sono già nel mirino delle big d’Europa. Il giocatore chiave nella selezione transalpina è senza ombra di dubbio il centravanti Lacazette che, giunto a Parigi come fuoriquota, ha dimostrato di essere il leader tecnico ed emotivo della squadra.

I calciatori da tenere d’occhio

Oltre all’esperto Lacazette, il miglior giocatore della Francia in questa rassegna olimpica è stato il giovane Michael Olise. Il ventiduenne è un esterno offensivo mancino che riesce ad associare un’ottima tecnica a una straripante fisicità e non è un caso che il Bayern Monaco abbia deciso di spendere per lui quasi 50 milioni di euro.

In casa Spagna, invece, il giocatore maggiormente rappresentativo è Fermin López, con l’attaccante in forza al Barcellona che ha già messo a segno quattro reti ed è a caccia del titolo di capocannoniere attualmente nelle mani dal marocchino Rahimi a quota sei.

Staremo a vedere chi alla fine riuscirà a portarsi a casa la medaglia d’oro tra Francia e Spagna, ma ciò che è certo è che assisteremo a una partita estremamente equilibrata tra due delle Nazionali che sono in grado di lavorare meglio con i giovani. L’Italia ha tanto da imparare da entrambe e la speranza è che alla prossima edizione dei giochi olimpici a giocarci una medaglia ci saremo anche noi.