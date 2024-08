Dopo una breve pausa estiva il carrozzone della Formula 1 riaccende i motori e lo fa da Zandvoort, il GP di casa di Max Verstappen. Il Campione del Mondo in carica è ancora leader del Mondiale ma nelle ultime settimane ha smarrito molte delle proprie certezze e non è più in grado di dominare come fatto nella prima parte di stagione. Il favorito per la vittoria del titolo resta comunque lui, ma occhio agli inseguitori che si sono rifatti sotto e che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per insidiare l’olandese.

Il GP di Zandvoort andrà in scena alle ore 15.00 di domenica 25 agosto e siamo sicuri che lo spettacolo non mancherà.

Pronostici e quote GP Olanda

Chi sono i favoriti della gara del GP Olanda del 25-08-2024?

Zandvoort è un circuito molto impegnativo, fatto di pochi rettilinei e di numerose curve che alternano percorrenza lenta e veloce. Un circuito che, almeno sulla carta, si presta alle caratteristiche della Red Bull che da sempre è l’auto migliore in curva e che riesce a sfruttare meglio di tutte il grip in queste condizioni. Il favorito per la vittoria del GP sarà quindi ancora una volta Max Verstappen che, tra l’altro, ci tiene particolarmente a fare bella figura davanti ai suoi tifosi. Occhio però all’insidia McLaren e Mercedes che negli ultimi mesi hanno compiuto degli enormi passi in avanti e che ormai sono giunte al livello della Red Bull.

Norris resta il principale rivale di Verstappen?

Sono anni che Lando Norris dimostra di essere un pilota estremamente veloce, ma quest’anno è stata la prima volta che ha realmente avuto a propria disposizione una macchina in grado di competere stabilmente per il podio. Il britannico, però, per errori principalmente propri, ha già sprecato numerose occasioni per accorciare il gap che lo separava da Verstappen e addirittura nelle ultime uscite si è visto sopravanzare dal suo compagno di scuderia Piastri. Ora Lando è atteso al definitivo salto di qualità e la sensazione è che davvero quest’anno la McLaren abbia le carte in regola per giocarsi il titolo.

La situazione in casa Ferrari

Dopo un inizio di stagione da protagonista in cui le Rosse avevano lasciato intendere di potersi giocare il Mondiale con Red Bull, da Barcellona in poi la situazione è drasticamente cambiata e d’improvviso le Ferrari sono diventate la quarta forza del campionato. Gli aggiornamenti portati non solo non hanno funzionato, ma hanno addirittura peggiorato le prestazioni del Cavallino che si è così ritrovato ad inseguire anche McLaren e Mercedes. Il lavoro da fare per riportare le Ferrari al vertice è ancora enorme e difficilmente l’arrivo di Hamilton l’anno prossimo consentirà una inversione di rotta netta.

Dopo la breve pausa estiva la F1 torna finalmente in pista da Zandvoort in un GP che promette spettacolo ed emozioni a non finire. Verstappen resta l’uomo da battere, ma occhio agli uomini a bordo della Mercedes e della McLaren che da due mesi a questa parte hanno dimostrato di aver accorciato il gap dalla Red Bull e di averla, probabilmente, anche superata.

