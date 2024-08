Nel weekend dal 29 al 31 agosto, la F1 torna finalmente in scena in Italia nello storico scenario del GP di Monza che anche quest’anno vedrà il tutto esaurito. È grande l’attesa dei tifosi Ferrari relativamente agli aggiornamenti che la casa del Cavallino porterà in pista, anche se ancora una volta la favorita per la vittoria sarà la McLaren che negli ultimi mesi ha compiuto un enorme passo in avanti attestandosi come la prima forza del Campionato. Occhio, però, alla Red Bull e alla Mercedes che sono sempre lì pronte a piazzare il colpo decisivo.

Pronostico Formula 1 GP gara Monza

Quota vincente GP Italia Gara Netbet Betsson Goldbet Norris 2.20 2.20 2.25 Verstappen 3.50 3.50 3.50 Piastri 6.50 6.50 7.50

Nel recente GP di Zandvoort, in Olanda, Lando Norris a bordo della sua McLaren ha letteralmente dominato la gara vincendo con più di 20 secondi di vantaggio su Verstappen secondo. Una prova di forza quella della casa britannica che ha impressionato addetti ai lavori e tifosi e che ha lasciato intendere che ora la McLaren è a pieno titolo la favorita per la vittoria del campionato costruttori. Come se non bastasse, le caratteristiche della monoposto arancione sembrano adattarsi molto bene al circuito di Monza e quindi Norris e Verstappen sono gli assoluti favoriti per la vittoria del GP.

Norris può realmente impensierire Verstappen?

Nonostante Verstappen abbia ancora molti punti di vantaggio su Norris, la sensazione diffusa all’interno del paddock è che ora il campionato sia in bilico e che Norris abbia realmente della chance nella lotta al titolo. Il britannico si starà sicuramente mangiando le mani per le tante occasioni sprecate negli ultimi tre mesi, ma la supremazia della McLaren è tale che da qui a fine campionato potrebbe realmente riuscire a vincere tutti i GP e cambiare le carte in tavolo. Staremo a vedere ciò che ci riserverà il futuro, ma ciò che è certo è che Verstappen non è più il dominatore della F1 e che anche l’olandese, sotto pressione, potrebbe commettere degli errori.

Il pacchetto di aggiornamento Ferrari funzionerà?

Dopo la vittoria nel GP di Monaco per mano di Charles Leclerc, la Ferrari ha smarrito sé stessa e gli aggiornamenti via via portati oltre a non aver migliorato la monoposto l’hanno addirittura peggiorata. A Monza, però, la casa del Cavallino porterà un ulteriore pacchetto di aggiornamento che nelle intenzioni della Scuderia dovrebbe apportare un significativo miglioramento delle prestazioni e avvicinare la Ferrari alle prime della classe. Staremo a vedere se questi aggiornamenti funzioneranno realmente, ma ciò che è certo è che anche quest’anno Leclerc sta riuscendo a capitalizzare tutte le occasioni che si presentano lungo il proprio cammino. L’inatteso e insperato terzo posto conquistato a Zandvoort è l’ulteriore conferma che il pilota monegasco è un autentico fuoriclasse, come testimoniato anche dal fatto che nonostante tutte le difficoltà della Ferrari al momento Leclerc è al terzo posto nel Mondiale Piloti.

La F1 entra nel vivo e dopo anni di dominio Mercedes, prima, e Red Bull, poi, oggi a regnare è l’equilibrio. Le McLaren al momento sono le macchine più veloci in pista, ma chissà che già da Monza le cose non possano cambiare.

