È finalmente partita questa edizione delle Olimpiadi di Parigi 2024 e il tennis si conferma uno degli sport più seguiti dagli italiani. Il forfait di Sinner per problemi fisici pesa e non poco sulle ambizioni di medaglia dei nostri azzurri, ma Lorenzo Musetti ha dimostrato di attraversare un buon momento di forma e si è presentato al torneo come una delle possibili rivelazioni.

Lo stato di forma di Musetti

Dopo aver passato un pessimo periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024, negli ultimi mesi Musetti ha ritrovato la condizione migliore ed è riuscito a scalare nuovamente le posizioni all’interno della classifica ATP sino a portarsi a ridosso della TOP 10. TOP 10 che sembra un traguardo non impossibile per il tennista ligure che ha limato molti dei suoi difetti caratteriali e sta riuscendo ad esprimere appieno tutto il proprio potenziale.

La semifinale conquistata a Wimbledon, poi persa contro il solito Novak Djokovic, ha fatto intendere al mondo che Lorenzo, se concentrato e sul pezzo, può giocarsela realmente con tutti. La mano c’è, il talento anche, la tenuta fisica sta migliorando e, soprattutto, sta migliorando la consapevolezza nei propri mezzi.

L’esperienza di Musetti al torneo Olimpico

Al primo turno Musetti ha dovuto vedersela con il padrone di casa Monfils, beniamino locale che negli anni è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni ma che ormai è nella fase discendente della propria carriera. Nonostante un tifo contro sfrenato, Musetti non si è fatto sopraffare dalle emozioni ed è riuscito a condurre il gioco senza particolari difficoltà aggiudicandosi alla fine l’incontro in due set con un netto 6-1 6-4 in un’ora e mezzo di gioco.

Al secondo turno Lorenzo dovrà vedersela contro l’argentino Navone: un avversario sicuramente alla portata del nostro connazionale che, però, sulla terra rossa dà il meglio di sé e potrebbe riservare più di qualche insidia al nostro Lorenzo. Guardando il tabellone, il calendario dovrebbe essere abbastanza agevole per Musetti almeno fino ai quarti di finale dove potenzialmente potrebbe incontrare lo statunitense Fritz, per poi affrontare in semifinale Zverev. Questo, ovviamente, sulla carta ma siamo sicuri che come di consueto le sorprese non mancheranno.

Quanto pesano le assenze di Berrettini e Sinner?

Nonostante i risultati dei nostri azzurri i tifosi non sono del tutto soddisfatti e ciò in quanto Matteo Berrettini e Jannik Sinner non hanno potuto prendere parte al torneo olimpico. Mentre Sinner si è visto costretto a dare forfait a causa dei tanti problemi fisici che lo stanno affliggendo in questo periodo, Berrettini non ha potuto partecipare perché reduce da un inizio di stagione da dimenticare.

Matteo, però, nelle ultime settimane ha finalmente ritrovato la condizione migliore e ha vinto gli ultimi due tornei disputati con uno score di otto vittorie consecutive senza perdere neanche un set. Il tennista romano è finalmente tornato e la sensazione è che il ritorno in TOP 10 potrebbe avvenire prima di quanto si potesse immaginare.

Musetti potrebbe essere una delle rivelazioni di questa rassegna olimpica e il nostro auspicio è che Lorenzo possa riuscire a esprimere appieno tutto il proprio talento.