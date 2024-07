Dopo Wimbledon, il grande tennis internazionale è ripartito dalla terra rossa e in questa settimana sono in corso ben tre tornei che vedono impegnati diversi atleti azzurri. Il nostro Flavio Cobolli ad Amburgo si è garantito il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà il cinese Zhang, in una sfida che si preannuncia molto equilibrata e spettacolare. A Gstaad, invece, Matteo Berrettini sta cercando di trovare la forma migliore e sempre agli ottavi dovrà invece vedersela con il colombiano Galan.

Entrambe le sfide sono in programma per giovedì 18 luglio.

Pronostici Cobolli – Zhang ATP di Amburgo

Cosa aspettarsi da Amburgo

Attualmente sono almeno cinque gli italiani che ogni settimana si presentano ai tornei con l’obiettivo di arrivare fino in fondo: una situazione che probabilmente non si è mai verificata nel tennis azzurro ma a cui gli appassionati si sono subito abituati. I vari Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi lasciano intravedere ancora enormi margini di miglioramento e la sensazione è che molti di loro nei prossimi anni saranno ancora lì a giocarsi la vittoria dei tornei ATP e un posizionamento in TOP 20.

Lo stato di forma di Cobolli

Flavio Cobolli, fiorentino classe 2002, è uno dei migliori prospetti del nostro tennis. L’azzurro sta migliorando di settimana in settimana anche dal punto di vista mentale e caratteriale e sta collezionando diverse buone prestazioni che gli hanno permesso di arrivare alla posizione numero 48 della classifica ATP. Ad Amburgo, in una sfida valevole per i sedicesimi di finale, ha avuto la meglio in tre set del tedesco Altmaier che sulla terra rossa è sempre stato un osso duro per tutti.

La sfida agli ottavi con Zhang

Agli ottavi Cobolli dovrà quindi vedersela con il cinese Zhang, attualmente alla posizione numero 34 della classifica ATP. Un giocatore che dà il meglio di sé sul cemento ma che è estremamente competitivo anche sulla terra rossa con cui però Cobolli potrà fare partita alla pari. La sensazione è che Flavio in questo momento della stagione abbia qualcosa in più dell’avversario e che la partita verrà decisa dai dettagli. Ci aspettiamo quindi una partita estremamente equilibrata che al momento vede Zhang in leggero vantaggio ai fini del pronostico.

Berrettini a Gstaad sogna il titolo

Il torneo di Gstaad sta vedendo invece impegnato Matteo Berrettini, ancora alla ricerca della condizione migliore dopo circa un anno e mezzo di inattività a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. L’alfiere azzurro a Wimbledon è uscito al secondo turno per mano del connazionale Sinner ma ha dimostrato di essere tornato soprattutto dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico, invece, c’è ancora tanto lavoro da fare e l’obiettivo è tornare a vincere qualche torneo per risalire velocemente posizioni nella classifica ATP e tornare dove merita.

L’impressione diffusa, a ogni modo, è che il vero Berrettini sia finalmente tornato e che nei prossimi mesi potrà togliersi delle belle soddisfazioni giocandosela alla pari con chiunque. Anche Cobolli è atteso al salto di qualità e siamo curiosi di scoprire se inizierà il proprio percorso già da Amburgo.