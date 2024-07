Mercoledì 24 luglio, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti saranno impegnati al torneo ATP 250 di Umago, in Croazia, alla ricerca di punti fondamentali per scalare la classifica. Entrambi gli azzurri stanno attraversando un buon momento di forma e si presentano ai rispettivi incontri come favoriti.

Quote e pronostici Italiani a Umago ATP 250

Le quote risultano esatte al momento della pubblicazione, ma possono subire variazioni in momenti successivi.

Quote Vincente Cobolli Vincente Lajović William Hill 1.44 2.75 Netbet 1.44 2.65 Goldbet 1.45 2.70

Quote Vincente Trungelliti Vincente Musetti William Hill 4.50 1.20 Netbet 4.20 1.19 Goldbet 4.40 1.20

Cobolli affronterà Lajović

Flavio Cobolli, azzurro classe 2002, negli ultimi mesi è cresciuto molto ed è riuscito a fare degli enormi passi in avanti soprattutto dal punto di vista mentale. Il lavoro da fare per arrivare al livello dei migliori è ancora tanto, ma Flavio è dotato di buoni colpi e di una buona fisicità che fanno ben sperare i tifosi azzurri. Il fiorentino di nascita ma romano di adozione attualmente ricopre la posizione numero 46 del Ranking ATP e agli ottavi di finale di Umago dovrà affrontare Lajović. Il serbo classe 1990 è sicuramente un avversario ostico ma alla portata dell’azzurro reduce dagli ottavi di finale di Amburgo, dove è stato sconfitto in maniera piuttosto netta dal cinese Zhang. Ci aspettiamo quindi un match combattuto ma che al momento vede come favorito per la vittoria finale proprio il nostro azzurro.

Musetti incontra Trungelliti

Lorenzo Musetti dovrà invece vedersela con l’argentino di origini italiane Trungelliti, attualmente numero 136 al mondo. Il nostro azzurro, dopo la semifinale raggiunta sull’erba di Wimbledon poi persa contro Novak Djokovic, ha ripreso a scalare posizioni nella classifica ATP e attualmente ricopre la posizione numero 17. Ciò che fa ben sperare i tifosi azzurri è che Lorenzo ha compiuto degli enormi miglioramenti dal punto di vista mentale, ha messo da parte molti dei suoi limiti caratteriali e sta finalmente riuscendo ad esprimere tutto il proprio potenziale. Come dichiarato da lui stesso in una recente intervista, Musetti ha capito che l’estetica è sì importante ma non è tutto e questo netto cambio di rotta si vede in maniera evidente in ogni suo incontro. Contro Trungelliti Musetti si presenterà quindi da favorito ma dando un’occhiata al tabellone è uno dei favoriti anche per la vittoria finale del torneo.

La situazione del tennis azzurro

Con Jannik Sinner ancora numero 1 al mondo, Cobolli e Musetti in continua crescita e Matteo Berrettini che sta tornando al top di condizione, l’Italia si gode uno dei momenti migliori della propria storia sia per la qualità che per il numero dei propri rappresentanti. Darderi, Fognini e Sonego non sono da meno e la sensazione è che possano ancora migliorare nonostante non siano più giovanissimi. L’attenzione di tutti gli addetti ai lavori è però rivolta principalmente nei confronti di Matteo Berrettini che dopo due anni caratterizzati da infortuni e problemi di vario genere ha finalmente ritrovato la migliore condizione ed è reduce dalla vittoria al torneo di Gstaad. Vittoria giunta subito dopo un duello epico contro Sinner al secondo turno di Wimbledon: partita da cui Berrettini è uscito sconfitto in cinque set ma che ha di fatto segnato la sua rinascita.

Un’altra settimana di tennis sta per entrare nel vivo e ci sono ben tre italiani in grado di arrivare sino in fondo sia ad Umago che a Kitzbühel.