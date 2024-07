Martedì 23 luglio Matteo Berrettini tornerà in campo al torneo ATP 250 di Kitzbuhel e lo farà contro il russo Kotov. Per Matteo sarà il primo impegno dopo la splendida vittoria al torneo di Gstaad: un trionfo che pesa come un macigno nel percorso di crescita del tennista romano che ha praticamente saltato le ultime due stagioni a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

Quote e pronostici Berrettini – Kotov: favorito vincente

Le quote risultano esatte al momento della pubblicazione, ma possono subire variazioni in momenti successivi.

Confronto quote Vincente Berrettini Vincente Kotov william hill 1.28 3.60 netbet 1.26 3.50 goldbet 1.27 3.65

Il percorso di Berrettini

Dopo aver iniziato la stagione tra mille difficoltà, negli ultimi mesi Berrettini ha finalmente ritrovato la condizione migliore e insieme a essa sono arrivate anche le prestazioni e i risultati. Matteo non ha mai nascosto di aver avuto molte difficoltà anche dal punto di vista mentale, ma sembra proprio che ora abbia rimesso le cose a posto e i risultati non stanno tardando ad arrivare.

Già a Wimbledon, nonostante fosse stato eliminato al secondo turno dal nostro Sinner in una epica battaglia finita al 5° set, Berrettini aveva lasciato intendere di essere tornato e l’ha confermato anche a Gstaad, soprattutto nella semifinale vinta in maniera netta contro uno specialista della terra rossa come il greco Tsitsipas. Anche nella finale contro il francese Halys Berrettini non ha lasciato scampo all’avversario grazie a un servizio implacabile, un dritto che resta tra i migliori del circuito e un rovescio che sembra molto migliorato soprattutto nello slice.

Cosa aspettarci da questo finale di 2024

Sebbene tre Slam siano ormai alle spalle, questo 2024 potrà regalare ancora molte soddisfazioni a Berrettini. Il tennista romano ha dimostrato di essere capace di esprimersi al top su tutte le superfici, ma è innegabile che il cemento sia una delle sue preferite e nei prossimi mesi dovrà approcciare alla stagione del cemento americano nel miglior modo possibile. Gli US Open sono un obiettivo concreto per Matteo, proprio quegli US Open che gli hanno permesso di farsi conoscere dal grande pubblico in una sfida epica contro Nadal, vinta dallo spagnolo dopo una battaglia estenuante.

Matteo è tornato ai suoi livelli

A prescindere dalla vittoria di una singola partita o di un torneo, ciò che interessa maggiormente ai tifosi è che Berrettini sia finalmente uscito dal tunnel di infortuni e negatività in cui era improvvisamente piombato dopo essere entrato stabilmente in TOP 10 della classifica ATP. Perché non dobbiamo dimenticare che prima di Jannik Sinner era stato proprio Matteo Berrettini a portare il nostro tennis a livelli che in Italia non si raggiungevano da più di 40 anni. E invece, anche un po’ a sorpresa, Matteo era riuscito a scalare le gerarchie interne al tennis mondiale con una velocità sorprendente ed è stato probabilmente anche questo uno dei fattori che ha pesato negativamente nel suo percorso di crescita.

L’importante è che il peggio sia alle spalle e che Matteo stia finalmente riuscendo a raccogliere ciò che merita. Di questo passo non dovrebbe impiegare molto a tornare almeno nelle prime 20 posizioni della classifica ATP, ma ciò che è certo è che l’alfiere azzurro ha tutte le potenzialità per risiedere stabilmente in TOP 10 e per presentarsi a ogni torneo, su ogni superficie, come uno degli uomini da battere.