Neanche il tempo di archiviare la settimana fortemente condizionata dal maltempo in quel di Montreal ed ecco che il grande tennis riparte dal MASTERS 1000 di Cincinnati, uno dei più importanti e prestigiosi della stagione del cemento americano.

Saranno diversi gli italiani in gara che scenderanno in campo tra martedì 13 e mercoledì 14 agosto e oggi andremo a scoprire contro chi dovranno vedersela.

Quote e Pronostici tennis: Italiani agli ATP di Cincinnati

Nei paragrafi a seguire potranno essere consultate sia le quote che i pronostici per gli incontri che vedranno Musetti e Berrettini scontrarsi sul cemento americano rispettivamente con Jarry e Rune.

Le quote risultano esatte al momento della pubblicazione ma potrebbero variare in seguito.

Pronostico: Musetti affronterà Jarry

Sono anni che Lorenzo Musetti viene indicato come uno degli astri nascenti del tennis mondiale, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, sinora l’azzurro era riuscito ad esprimere il suo enorme talento solo a sprazzi. Negli ultimi mesi, però, qualcosa nella testa di Lorenzo è cambiato e ha iniziato a mettere in fila una serie impressionante di prestazioni convincenti che gli hanno permesso dapprima di giungere sino alla semifinale a Wimbledon e, poi, di conquistare la medaglia di bronzo al torneo olimpico andato in scena sulla terra rossa del Roland Garros. Medaglia olimpica che l’Italia non conquistava da più di un secolo e che certifica l’ottimo stato di forma del nostro tennis. Dopo una settimana di meritato riposo, Musetti a Cincinnati dovrà vedersela con il cileno Jarry: un avversario insidioso ma che pare essere alla portata del tennista ligure che dovrà dimostrare di aver compiuto il definitivo salto di qualità.

Pronostico: Berrettini incontrerà Rune

Incontro ben più impegnativo quello tra Matteo Berrettini e il danese Rune. Una sfida che arriva così presto nel torneo a causa del Ranking del nostro Matteo che sta iniziando a risalire la classifica solo nelle ultime settimane dopo un anno e mezzo in cui è stato praticamente sempre fermo ai box a causa dei tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. In questa seconda parte di 2024, però, Matteo ha ritrovato sé stesso ed è riuscito ad aggiudicarsi ben due tornei consecutivi che oltre a dare morale hanno permesso al tennista romano di riportarsi alla posizione n. 42 della classifica ATP. Il lavoro da fare per tornare nei primi 10 è ancora tanto, ma la sensazione è che finalmente Matteo abbia ritrovato sé stesso e che sia pronto ad esprimersi costantemente al livello dei primi al mondo.

Gli altri italiani in gara

Nell’attesa di scoprire quando e contro chi dovrà giocare Jannik Sinner, l’attenzione di tutti è rivolta verso il nostro Arnaldi per capire se riuscirà a replicare quanto di buono fatto a Montreal dove ha raggiunto la prima semifinale in un ATP 1000 in carriera. A Cincinnati Arnaldi sarà chiamato ad affrontare l’argentino Etcheverry, in un match decisamente alla sua portata. Darderi, invece, dovrà vedersela con il cileno Tabilo, recentemente sconfitto a Montreal proprio dal nostro Jannik Sinner.

L’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, a ogni modo, è tutta rivolta proprio verso Jannik Sinner che a Montreal è uscito sconfitto in tre set dalla sfida ai quarti contro Rublev e ha lasciato intendere di essere ancora molto lontano dalla migliore condizione. L’azzurro non ha ancora recuperato dai problemi fisici che l’hanno colpito nell’ultimo mese e lo hanno costretto a dare forfait, tra mille polemiche, al torneo olimpico.