Dopo qualche settimana di pausa, la MotoGP riaccende finalmente i motori e lo fa ripartendo da Silverstone, una delle piste più belle di tutto il motomondiale che ben si presta ai sorpassi e che promette spettacolo.

Le qualifiche si terranno sabato 3 agosto dalle ore 12.00, mentre la Sprint Race di 10 giri si disputerà alle ore 16.00 sempre del sabato. Il favorito al momento è Pecco Bagnaia che su questa pista ha sempre fatto bene e che nelle ultime gare ha recuperato tutto lo svantaggio accumulato nei confronti di Martín nelle prime uscite stagionali.

Pronostici MotoGP Qualifiche – sabato 3 agosto dalle ore 12.00

Le quote contenute nella seguente tabella risultano esatte al momento della pubblicazione, tuttavia potrebbero variare in seguito.

Lo stato di forma di Pecco Bagnaia

Il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia all’inizio di quest’anno ha faticato più del previsto a trovare il feeling con la sua Ducati, ma nelle ultime gare è riuscito a rimettere le cose al proprio posto e ora guida la classifica del Motomondiale con 10 lunghezze di vantaggio su Jorge Martín. Lo spagnolo si sta nuovamente dimostrando un avversario ostico, ma a causa del suo stile di guida molto aggressivo anche quando non vi è la necessità ha lasciato per strada diversi punti che alla fine potrebbero risultare decisivi nella lotta mondiale. Al terzo posto della classifica troviamo Marc Márquez, fresco della promozione in Ducati ufficiale a partire dall’anno prossimo che però non ha ancora dimostrato di essere al livello di Bagnaia.

Bastianini e Bezzecchi stanno tornando al top

Dopo una stagione difficile a causa del brutto infortunio patito, Enea Bastianini sta finalmente ritrovando la condizione migliore e sta dimostrando a tutti di essere al livello dei primi della classe. Marco Bezzecchi invece l’anno prossimo saluterà la Ducati e si accaserà in Aprilia dove con Jorge Martín andrà a formare una delle coppie più interessanti di tutto il circus. In MotoGP la differenza viene fatta dai piloti più costanti e Bastianini e Bezzecchi hanno ampiamente dimostrato di aver compiuto un netto salto di qualità anche da questo punto di vista.

I precedenti a Silverstone

Il GP di Silverstone 2023 venne caratterizzato da una forte pioggia nel finale di gara che permise ad Aleix Espargaró di portarsi a casa una storica vittoria. A vincere nel 2022 fu proprio Pecco Bagnaia che su questa pista ha sempre dimostrato di andare forte e che in vista della gara di domenica si presenta in terra britannica come l’uomo da battere. Occhio però alle sorprese e occhio soprattutto all’incognita meteo che in questo periodo dell’anno in Inghilterra è a dir poco imprevedibile.

Le Ducati anche quest’anno si stanno dimostrando le migliori moto in pista e la sensazione è che saranno proprio Bagnaia e Martin a giocarsi la vittoria del campionato sino all’ultima gara. L’equilibrio regna sovrano e anche a Silverstone dovremo aspettarci delle sorprese, con Bastianini e Márquez che scalpitano e vogliono dimostrare di essere ancora tra i migliori. Staremo a vedere chi alla fine riuscirà ad aggiudicarsi le qualifiche e la Sprint Race, ma storicamente in questo tipo di gare Martin ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto ai suoi avversari.