Per i piloti di MotoGP le vacanze sono finite: il circus riaccende i motori dal GP di Gran Bretagna di Silverstone e il favorito per la vittoria finale è ancora una volta Pecco Bagnaia. L’italiano ha finalmente trovato la quadra a bordo della sua Ducati e si candida nuovamente come favorito per la vittoria del campionato.

Dopo le Qualifiche e la Sprint Race del sabato, la gara andrà in scena domenica 4 agosto alle ore 14.00.

Pronostici MotoGP Gara – domenica 4 agosto dalle ore 14.00

Le quote contenute nella tabella seguente sono esatte al momento della pubblicazione, ma potrebbero variare in seguito.

Pecco Bagnaia è il favorito per la vittoria

Silverstone è una delle piste preferite di Pecco che qui ha vinto nel 2022, ma che nel 2023 ha dovuto accontentarsi di un podio nella gara caratterizzata dalla pioggia e vinta da Aleix Espargaró. Dopo un avvio di stagione complicato in cui non era riuscito a trovare il feeling con la moto, nelle ultime uscite Bagnaia ha rimesso le cose a posto ed è riuscito a sopravanzare in classifica Jorge Martín. Ora sono 10 i punti di vantaggio in classifica di Pecco sullo spagnolo, ma la sensazione è che Martín, nonostante l’enorme talento, non abbia ancora la solidità richiesta per diventare campione del mondo. Sono troppi gli errori gratuiti dello spagnolo in questo inizio di stagione, errori che Jorge aveva commesso anche l’anno scorso nei momenti decisivi e che alla fine gli sono costati il titolo.

Bastianini è ancora in corsa per il titolo?

La MotoGP negli anni ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e che bastano un paio di gare per sovvertire i pronostici. Dopo un avvio complicato, Enea Bastianini ha finalmente ritrovato il feeling con la sua Ducati ufficiale e sta riuscendo ad esprimere appieno tutto il proprio talento. L’infortunio patito l’anno scorso ha pesato e non poco sul rendimento del romagnolo che, però, non si è mai perso d’animo e con sudore e sacrificio ha ritrovato sé stesso e ora è lì a giocarsi quantomeno il podio nel Motomondiale. Il primo posto occupato da Bagnaia dista 67 punti: un divario netto ma non impossibile da recuperare.

La situazione in casa Márquez

Attorno a Marc Márquez c’è sempre enorme interesse, sia da parte della stampa che da parte dei tifosi. Come tutti i campioni, lo spagnolo è divisivo: c’è chi lo ama e chi, invece, proprio non riesce ad apprezzarlo per i suoi precedenti con Valentino Rossi e con molti altri piloti del circus. La sensazione è che Marc non si sia mai totalmente ripreso dal brutto infortunio al braccio patito nel 2020 e che non riesca più ad essere efficace come in passato, ma il talento resta ed è ancora uno dei migliori piloti in griglia. Spesso e volentieri il suo stile di guida risulta ancora troppo aggressivo, ma l’anno prossimo in sella alla Ducati dovrà necessariamente cambiare atteggiamento al fine di evitare di creare un clima pesante all’interno del box della casa di Borgo Panigale.

La stagione di MotoGP entra nel vivo e non vediamo l’ora di scoprire chi alla fine riuscirà a portarsi a casa questo titolo mondiale. Bagnaia resta ancora una volta il favorito, ma l’azzurro dovrà vincere la resistenza di Bastianini e dei due spagnoli che lo inseguono a stretto giro.