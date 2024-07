Neanche il tempo di godersi le imprese di Pogačar al Tour de France ed ecco che subito gli appassionati di ciclismo potranno consolarsi con il Giro di Vallonia. Saranno cinque le tappe che verranno corse sul territorio belga e nonostante l’assenza dei grandi campioni siamo sicuri che lo spettacolo non mancherà. L’ultima tappa verrà corsa venerdì 26 luglio e oggi andremo alla scoperta del percorso, dei favoriti e di quelle che potranno essere le sorprese.

Giro di Vallonia 2024: il percorso dell’ultima tappa

La quinta tappa, quella da Mouscron a Thuin si terrà venerdì 26 luglio ed è un tappa che promette di regalare emozioni a non finire. Guardando l’altimetria del percorso notiamo che sarà un sali-scendi continuo, con numerosi strappi in salita che caratterizzeranno l’intero percorso. Dopo cinque giorni senza praticamente neanche un km in piano, gli atleti dovranno affrontare più di 10 salite e la sensazione è che tutto verrà deciso proprio qui. Dando un’occhiata ai partecipanti notiamo come ovviamente i vari Pogačar, Vingegaard e Roglic non ci saranno, ma sono comunque diversi i corridori di qualità che potranno giocarsi la vittoria finale. Tra questi c’è anche il nostro Matteo Trentin, atteso alla prova del nove dopo una stagione in cui non ha particolarmente brillato e ha reso un po’ al di sotto delle aspettative.

Il punto sulla stagione in corso

Il Giro di Vallonia 2024 arriva subito dopo il termine del Tour de France che quest’anno ha avuto un dominatore assoluto. Lo sloveno Tadej Pogačar ha impressionato tutti per la qualità espressa e la continuità di rendimento, anche in considerazione del fatto che il giovane campione veniva dalla nettissima vittoria al Giro d’Italia. Erano quasi 30 anni che a un ciclista non riusciva l’accoppiata Giro-Tour nello stesso anno e ciò che ha impressionato maggiormente è il modo in cui lo sloveno è riuscito nell’impresa. Un dominio netto, come raramente avvenuto in precedenza: sei vittorie di tappa al Giro d’Italia e sei vittorie di tappa al Tour. Un record storico per il ciclismo mondiale, anche perché il precedente record di undici vittorie totali nello stesso anno nei due grandi giri apparteneva a un certo Eddy Merckx.

Vingegaard ed Evenepeol sono tornati

Sia Vingegaard che Evenepoel si sono comunque resi protagonisti di un buon Tour de France e hanno fatto nettamente la differenza su tutti gli altri ciclisti in gara. Tutti tranne proprio Pogačar che in questa edizione si è dimostrato di un’altra categoria e ha dimostrato di aver raggiunto dei livelli incredibili. In vista della Vuelta sia il danese che il belga saranno con ogni probabilità lì a giocarsi la vittoria finale, anche perché dopo aver saltato la prima parte di stagione per infortunio sono a caccia di una vittoria importante.

Nonostante l’assenza di alcuni tra i migliori ciclisti al mondo, il Giro di Vallonia 2024 promette spettacolo e siamo sicuri che le emozioni non mancheranno. Siamo molto curiosi di scoprire come si comporteranno gli italiani e cosa riuscirà a fare Matteo Trentin che al momento è uno dei favoriti per la vittoria finale.