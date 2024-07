Alle 15.00 di domenica 28 luglio andrà in scena il GP del Belgio sul leggendario tracciato di Spa-Francorchamps. C’è enorme interesse nello scoprire quali saranno le reali forze in campo, se le McLaren si dimostreranno anche qui le monoposto più veloci e se Verstappen sarà o meno in grado di recuperare la serenità perduta. Restano invece alla finestra la Ferrari e la Mercedes che non hanno ancora trovato la quadra e che al momento non sono al livello delle migliori della classe.

Cosa lascia in eredità il GP di Ungheria

In Ungheria si è disputato uno dei GP più emozionanti, aperti e spettacolari degli ultimi tempi. A vincere è stato Oscar Piastri che ha preceduto il compagno di scuderia Norris, ma è stata la lotta per il terzo posto a regalare le emozioni maggiori. Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono dati battaglia senza esclusioni di colpi sino ad arrivare al contatto, con l’olandese che è andato oltre il limite con i propri rivali in pista, con gli uomini al box e con i commissari di gara. Il nervosismo di Max è palpabile e la sensazione diffusa all’interno del Paddock è che sia realmente preoccupato per il prosieguo del campionato. La Red Bull da diverse gare non è più l’auto migliore in pista e gli aggiornamenti portati di recente non hanno fatto altro che aggravare ulteriormente la situazione.

Norris può lottare realmente per il titolo?

Al momento il principale rivale di Verstappen nella corsa al titolo è Lando Norris. Il pilota britannico, però, ha già sprecato diverse occasioni che gli potranno costare carissimo. Norris non sembra ancora pronto per vincere un duello con l’olandese e la colpa è principalmente la sua: per vincere un mondiale c’è bisogno di velocità in pista ma anche e soprattutto di solidità, solidità che è venuta meno nei momenti topici. Eppure le McLaren da diverse gare sono le monoposto più veloci in pista, come confermato anche nel GP di Ungheria dove le vetture arancioni hanno portato a casa una storica doppietta sia in qualifica che in gara.

La situazione in casa Ferrari

Dopo aver iniziato la stagione alla grande e aver sperato di poter lottare con Red Bull nella corsa al titolo, da qualche Gran Premio a questa parte le Ferrari hanno perso la retta via e non sono più riuscite a risiedere stabilmente nelle prime posizioni. Eppure la vittoria di Leclerc nel GP di casa a Montecarlo aveva fatto sperare tutto il popolo ferrarista che finalmente la musica fosse cambiata. Così, però, non è stato e subito si sono palesati nuovamente i soliti vecchi problemi che stanno costringendo Sainz e Leclerc a giocarsi al massimo il terzo posto. Chi sembra soffrire maggiormente questa situazione è proprio Charles Leclerc che spesso e volentieri si sta esprimendo peggio del proprio compagno di scuderia.

Staremo a vedere cosa accadrà in Belgio ma ciò che è certo è che anche qui regnerà l’equilibrio. Le caratteristiche del percorso potrebbero essere favorevoli alla Red Bull ma nella F1 attuale non ci sono più certezze e potrebbe accadere realmente di tutto.