Neanche il tempo di “godersi” la delusione azzurra ai recenti Campionati Europei di calcio andati in scena in Germania, ed ecco che il grande calcio internazionale e nazionale riaccende i motori. La prima competizione a partire sarà la Coppa Italia che come ogni anno sarà utile per testare lo stato di forma delle squadre in vista del campionato e capire se il lavoro svolto dalle società in estate sia stato buono o meno.

Ora, pertanto, andremo a vedere quali saranno le partite che verranno disputate domenica 11 agosto, annunciandovi sin d’ora che ci sono alcuni incontri che promettono spettacolo.

Quote e pronostici Coppa Italia – 11 agosto

Pronostico Brescia-Venezia: ore 18.00

Iniziamo quindi dalla sfida tra Brescia e Venezia che verrà disputata alle ore 18.00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Da una parte ci sono i padroni di casa che l’anno scorso non sono riusciti ad andare oltre la qualificazione ai playoff e alla fine hanno dovuto accontentarsi di un ottavo posto. Dall’altra, invece, il Venezia che dopo due anni di Purgatorio in Serie B è riuscita a conquistare la meritata promozione in massima serie. In questo mercato estivo le squadre hanno lavorato bene sul mercato e alla vigilia del match i veneti sono i favoriti per la vittoria dell’incontro, ma occhio al Brescia che vuole sorprendere.

Pronostico Parma-Palermo: ore 18.00

Un’altra partita estremamente interessante che promette emozioni a non finire è quella tra Parma e Palermo che verrà disputata alle ore 18.00 allo Stadio Tardini di Parma. I padroni di casa, freschi della promozione conquistata l’anno passato, vogliono iniziare la stagione con il piede giusto anche se al momento sul mercato i crociati non hanno messo a segno colpi sensazionali. Il Palermo, di contro, ha migliorato la squadra già forte della passata stagione e si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B come una delle squadre favorite per la promozione in massima serie. La sfida tra Parma e Palermo si preannuncia pertanto in equilibrio, ma gli emiliani sono in leggero vantaggio ai fini del passaggio del turno.

Pronostico Sampdoria-Como: ore 20.45

Un altro match molto interessante è quello tra Sampdoria e Como che si giocherà alle 20.45 allo stadio Ferraris di Genova, davanti a circa 10.000 spettatori. C’è enorme interesse nello scoprire cosa riuscirà a fare il Como in questa stagione, con i lombardi che dopo aver conquistato la promozione l’anno passato hanno migliorato in maniera sensibile il livello della squadra e sono riusciti a portarsi a casa giocatori del calibro di Varane. Anche in casa Sampdoria c’è grande entusiasmo per la prossima stagione, con la squadra allenata da Andrea Pirlo che l’anno passato è partita in sordina ma alla fine è riuscita a invertire la rotta qualificandosi per i playoff. Inoltre i blucerchiati in estate sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni sportive di Massimo Coda, uno dei migliori giocatori della categoria, che è a un passo dal diventare il miglior marcatore di tutti i tempi in cadetteria.

Il grande calcio è finalmente iniziato e per gli appassionati e i tifosi non c’è altro da fare che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

