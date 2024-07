Si è appena conclusa questa edizione di Wimbledon 2024 e subito il grande tennis ha riacceso i motori con i tornei di Båstad, Gstaad e Amburgo. A vincere sull’erba londinese è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz che si è aggiudicato il torneo per il secondo anno di fila battendo in finale Novak Djokovic. C’è un po’ di delusione invece per l’Italia, con Sinner che è uscito ai quarti di finale per mano di Medvedev e Musetti che invece ha perso in tre set in semifinale proprio contro Djokovic. Anche dal circuito WTA è giunta una piccola delusione, con Jasmine Paolini che ha perso in finale contro la ceca Krejčíková.

Pronostici Darderi – Sonego ATP di Amburgo

Ecco qui un confronto quote sul vincente incontro (escluso ritiro) tra Darderi e Sonego previsto per questo martedì ore 10:00.

Confronto quote Vincente Darderi Vincente Sonego bet365 1.66 2.20 netbet 1.58 2.23 goldbet 1.60 2.25

Accedendo alla nostra guida che raccoglie i migliori bonus scommesse online, i lettori potranno visualizzare tutte le quote aggiornate – anche in modalità live – nonché ulteriori mercati di gioco.

Inoltre, se siete nuovi utenti potreste partecipare all’ottenimento di welcome bonus esclusivi registrandosi o depositando con:

Il grande tennis riparte da Amburgo

Il tennis italiano continua a vivere un momento d’oro e sono almeno cinque i tennisti che ogni settimana si presentano in campo con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Ad Amburgo al secondo turno ci sarà subito un derby italiano con Sonego e Darderi che si sfideranno per garantirsi l’accesso agli ottavi di finale.

Lo stato di forma di Sonego

Dopo essere stato per diversi mesi a ridosso della TOP 20, da circa un anno Sonego ha subito una battuta d’arresto nel proprio processo di crescita e non è più riuscito a esprimersi ai livelli cui ci aveva abituato. Il torinese è un giocatore sempre votato all’attacco, ma ciò comporta che quando non è accompagnato da una condizione fisica ottimale rischia sempre di andare fuorigiri. Il numero 52 della classifica ATP ad Amburgo incontrerà il suo connazionale Darderi che, invece, sta continuando a migliorare di settimana in settimana e sulla terra rossa esprime tutto il proprio potenziale.

La crescita di Darderi

L’italo argentino Luciano Darderi è ormai in pianta stabile nella squadra azzurra di Coppa Davis ed è stata una delle più belle sorprese dell’ultimo anno. Giocatore dotato di una grande fisicità e di buoni colpi, Darderi ha come superficie preferita proprio la terra rossa e si presenta alla sfida con Sonego come favorito.

Cosa aspettarsi dal match

Il match sarà sicuramente equilibrato e verrà deciso dai dettagli, ma al momento il favorito è proprio Luciano Darderi che rispetto a Sonego vive un momento di forma migliore. Vincere questa partita e accedere agli ottavi di finale potrebbe risultare di fondamentale importanza anche perché, dando un’occhiata al tabellone, la strada sino alle semifinali potrebbe essere abbastanza agevole.

Il momento di forma del tennis azzurro

Quello tra Sonego e Darderi è solo l’ultimo capitolo dei derby tra azzurri nei più importanti tornei del circuito: sempre più spesso gli italiani si ritrovano a competere ai massimi livelli, come mai accaduto negli anni passati. I vari Sinner, Musetti, Berrettini, Cobolli, Darderi, Sonego, e ultimamente di nuovo Fognini, sono a mani basse tra i migliori 50 giocatori al mondo e c’è solo bisogno di tempo perché tutti loro ritrovino la miglior condizione di forma.

Da appassionati di questo magnifico sport non possiamo essere che orgogliosi dei risultati che i nostri atleti stanno ottenendo, con la consapevolezza che questo è solo l’inizio e che gran parte degli atleti appena nominati raggiungeranno l’apice della propria carriera solo negli anni a venire.