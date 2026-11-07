WTA Hong Kong 2026, Alex Eala e Claire Liu raggiungono la finale

Cala il sipario sulla giornata dedicata alle semifinali del torneo WTA di Hong Kong. Sul cemento asiatico si è delineato il quadro delle finaliste che domani si contenderanno il titolo nell’ultimo scorcio della stagione 2026. A sfidarsi nell’atto conclusivo saranno la filippina Alexandra Eala e l’americana Claire Liu.

Eala (n. 17 del mondo) è stata protagonista della sfida più avvincente della giornata, contro la greca Maria Sakkari (n. 30 del ranking). Un confronto combattuto, durato quasi tre ore (2 ore e 58 minuti), nel quale la seconda testa di serie è riuscita a imporsi con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-4.

A fare la differenza sono state le traiettorie mancine della tennista filippina, capaci di mettere in difficoltà l’ellenica. Sakkari, tuttavia, ha dimostrato carattere e capacità di adattamento, trovando nel secondo set le soluzioni necessarie per riequilibrare l’incontro e trascinarlo al parziale decisivo.

Per quanto riguarda Liu, la n. 102 del ranking WTA era attesa dalla sfida contro la russa Alexandra Shubladze (n. 136 del mondo). Un confronto nel quale la statunitense ha saputo fare la differenza nei momenti chiave, dimostrando maggiore lucidità quando la pressione si è fatta sentire. Sul punteggio di 7-5, 6-4, la tennista americana ha così conquistato l’accesso alla finale, dove domani si giocherà il titolo contro Eala.