Virtus Bologna-Dubai Basketball oggi, Eurolega basket: orario, tv, streaming

Ritorna questa sera in campo la Virtus Bologna per affrontare la decima giornata dell’Eurolega 2026-2027. Dopo le tre sconfitte di fila tra campionato e coppa, le V-Nere cercano ora di ripartire ospitando tra le mura amiche del PalaDozza il Dubai Basketball, con palla a due fissata alle 20.30.

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-DUBAI DALLE 20.30

La squadra di coach Mumbrù sta vivendo il suo primo momento di difficoltà di una stagione partita positivamente. Dopo gli ultimi due ko contro Zalgiris e Besiktas, anche la classifica impone una risposta per non perdere troppo terreno dalle posizioni che contano. La Virtus deve urgentemente ritrovare il suo basket contro una squadra ostica ed organizzata come Dubai, che può vantare giocatori Dwayne Bacon, Filip Petrusev ed il grande ex Toko Shengelia.

Il match tra Virtus Costa Bologna e Dubai Basketball andrà in scena questa sera al PalaDozza con palla a due alle ore 20.30. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Basket (205) ed in streaming su Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale integrale del match.

PROGRAMMA EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30 Virtus Costa Bologna-Dubai Basketball – Diretta tv su Sky Sport Basket

DOVE VEDERE VIRTUS BOLOGNA-DUBAI EUROLEGA 2026

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport