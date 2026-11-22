Si chiude con il successo del team neozelandese Black Foils a Dubai la dodicesima e penultima tappa del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. I kiwi si sono imposti nelle acque emiratine, ma ormai è troppo tardi per puntare alla gran finale di Abu Dhabi che metterà in palio il titolo tra una settimana.

La compagine neozelandese guidata da Peter Burling qualificatasi all’ultimo atto della tappa di Dubai grazie alla seconda piazza overall nel gruppo A, ha poi fatto il colpaccio nella regata finale battendo l’Australia (Bonds Flying Roos) di Tom Slingsby e la Spagna (Los Gallos) di Diego Botin, con in quarta posizione il sodalizio svedese Artemis capitanato da Nathan Outteridge.

Saranno con ogni probabilità proprio queste tre (Bonds Flying Roos, Los Gallos e Artemis), in base alla classifica generale del campionato, le protagoniste della Grand Final di Abu Dhabi che incoronerà i campioni del circuito SailGP per il 2026. Weekend positivo tutto sommato per il team Red Bull Italy del driver Phil Robertson, che si è attestato al quarto posto nel girone B lottando fino in fondo per l’ingresso in finale.