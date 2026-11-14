Triathlon, Pietro Giovannini fuori dalla top10 nella tappa di Miyazaki della World Cup. Vince Gehri

Nils Sierre Gehri conferma il suo ottimo momento di forma anche nella terra del Sol Levante. Il francese, infatti, si è aggiudicato la tappa di Miyazaki (Giappone) valevole per la World Triathlon Cup 2026. La tradizionale tappa nipponica di fine anno si è disputata su distanza sprint, ovvero con 750 metri nella parte di nuoto, 20 chilometri nella sezione di ciclismo e 5 chilometri nel tratto conclusivo di corsa.

Il successo, come detto, è andato al transalpino classe 2005 che ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 53:10 con un margine di vantaggio di appena due secondi sullo spagnolo Izan Edo Aguilar, mentre completa il podio della gara nipponica il cinese Xirui Zhang a 11. Quarta posizione per l’australiano Toby Powers che taglia il traguardo a 26 secondi dalla vetta, quinta per l’austriaco Peter Luftensteiner a 31, mentre in sesta troviamo lo statunitense Carter Stuhlamcher a 34.

Si ferma in settima posizione il suo connazionale Chase McQueen a 37. ottava per il norvegese Sebastian Werneser a 39, quindi in nona lo spagnolo Andres Prieto Villar a 41, con il padrone di casa, Kazushi Jozuka che completa la top10 con un distacco di 47 secondi dalla vetta. L’unico italiano iscritto alla gara, Pietro Giovannini, si classifica in 16a posizione a 1:09 da Gehri.