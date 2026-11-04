Trampolino elastico, Patisso Colonna e Radaelli eliminati ai Mondiali nel sincro misto. Bielorussia al comando

A Nanjing (Cina) sono incominciati i Mondiali 2026 di trampolino elastico, disciplina presente anche alle Olimpiadi con le gare individuali. Ad aprire il programma della rassegna iridata sono state le gare di sincro misto, che prevedono la salita sull’attrezzo di coppie composte da un uomo e una donna. Il turno preliminare odierno ha promosso i migliori sedici binomi al secondo turno di qualificazione previsto venerdì 6 novembre, che servirà a determinare i finalisti che si contenderanno le medaglie.

Purtroppo l’Italia ha salutato subito la competizione. Letizia Radaelli e Samuele Patisso Colonna hanno concluso al 23mo posto con il riscontro complessivo di 47.340, maturato nel secondo esercizio: 13.500 come nota di partenza, 7.800 riconosciuto per l’esecuzione, 16.480 di S Score e 9.650 nel pannello dedicato all’altezza. Gli azzurri sono rimasti lontani 1,75 lunghezze dall’ultima piazza utile per proseguire l’avventura in terra asiatica, compiendo un passo indietro rispetto alle recenti prestazioni fornite in Coppa del Mondo, culminate con un piazzamento sul podio (ma il livello è diverso).

I bielorussi si confermano i più forti: Katsiaryna Yarshova e Stanislau Yaskevich primeggiano con 53.090 davanti ai connazionali Iana Lebedeva e Ivan Litvinovich (51.980), terzi i cinesi Keying Hu e Wijianm Fu (51.380). Domani si disputeranno le prime qualificazioni individuali con Radaelli e Patisso Colonna che torneranno sul trampolino per cercare di superare il turno.