Il calendario troppo fitto non sarebbe l’unico responsabile dell’emergenza infortuni nel tennis. Secondo Toni Nadal, zio e storico allenatore di Rafael Nadal, a incidere sulla salute dei giocatori sarebbe anche la crescente velocità delle palline, che impone movimenti sempre più bruschi e difficili da controllare. Una riflessione che il tecnico spagnolo ha condiviso anche con Roger Federer e che arriva dopo una stagione complicata per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Entrambi i campioni hanno dovuto fare i conti con problemi fisici importanti. Alcaraz è rimasto fermo per oltre quattro mesi a causa di un infortunio al polso, prima di accusare nuovamente il problema alla coscia che già nella passata stagione gli era costato la partecipazione alla Coppa Davis. Sinner, invece, ha dovuto ricorrere a un intervento chirurgico al ginocchio dopo che il trattamento conservativo non ha dato i risultati sperati.

“Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come tutti speravamo, quindi oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della mia banda ileotibiale“, ha spiegato l’azzurro, pronto a iniziare un nuovo percorso di recupero.

Il calendario ATP è da tempo al centro delle polemiche per il numero di tornei, la durata degli appuntamenti e le poche pause a disposizione dei giocatori. Toni Nadal, però, invita a considerare un altro fattore. “Per me, la ragione principale di tanti infortuni non è il calendario, ma la palla. Ne ho parlato anche con Federer“, ha dichiarato.

Secondo il tecnico maiorchino, l’evoluzione del gioco ha aumentato le sollecitazioni fisiche, costringendo gli atleti a reagire in tempi sempre più ridotti. “La palla sta diventando sempre più veloce e questo ti costringe a fare movimenti bruschi che possono portare a infortuni“.

Cambi di direzione improvvisi e gesti meno controllati possono quindi aumentare lo stress su muscoli e articolazioni, favorendo traumi e sovraccarichi. Un’analisi che sposta il dibattito oltre la semplice quantità di partite disputate e chiama in causa anche le caratteristiche tecniche del tennis moderno.