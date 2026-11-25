Quindici giorni dopo il 3-0 al Pala Igor, Conegliano e Novara si ritrovano in Champions League. Stavolta si gioca al Palaverde di Villorba, giovedì 26 novembre alle 20.30, e sulla panchina dell’Igor Gorgonzola Novara torna Lorenzo Bernardi. La società ha annunciato domenica l’esonero di Massimo Barbolini dopo lo 0-3 nel derby con la Reale Mutua Fenera Chieri e ha riaffidato la squadra, dal 23 novembre, al tecnico già sotto contratto. Il primo esame è contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, la stessa avversaria che a marzo aveva chiuso in semifinale scudetto la precedente stagione di Bernardi a Novara. Nell’altra gara della prima giornata del girone B, in contemporanea, il Developres Rzeszów ospita il Dresdner SC. Il 2 dicembre le venete giocheranno a Dresda, mentre le piemontesi riceveranno le polacche.

Bernardi ha vinto in Piemonte la Challenge Cup nel 2024 e la CEV Cup nel 2025, con Tatiana Tolok MVP del torneo. Ritrova una squadra settima in Serie A1 con 16 punti, cinque vittorie e cinque sconfitte. L’Igor ha vinto le ultime due trasferte, a Cuneo e Talmassons, ma nelle ultime due gare in casa ha perso senza conquistare un set. Contro Chieri ha attaccato con il 33%, scendendo al 17% nel secondo parziale, in cui ha subito cinque muri. Kaja Grobelna e Britt Herbots hanno chiuso con 12 punti a testa, Tolok con nove. La russa, schierata in posto quattro, ha ricevuto 26 palloni e chiuso con il 25% in attacco.

Le venete cominciano la rincorsa europea da capolista solitaria della Serie A1. Il 3-1 sul campo della Numia Vero Volley Milano è valso la decima vittoria in dieci giornate e il primato a 30 punti. La squadra di Daniele Santarelli ha reagito al 14-25 del secondo set rimontando dal 19-21 nel terzo e chiudendo il quarto 28-26, malgrado gli otto muri di Milano nell’ultimo parziale. Isabelle Haak è stata premiata come MVP con 29 punti, Gabi ne ha aggiunti 16 e Zhu Ting 12. Al centro Raphaela Folie ha firmato 10 punti, quattro a muro.

Nel confronto dell’11 novembre Haak aveva già fatto la differenza con 22 punti e il 67% in attacco, affiancata dai 16 punti di Zhu. Al Palaverde Novara dovrà cercare continuità in battuta. Contro Chieri ha commesso undici errori al servizio e raccolto appena nove break point. Quando la ricezione porta la palla vicino a rete, Joanna Wołosz può alternare il primo tempo alle uscite per Haak e per le bande, rendendo più difficile il lavoro del muro piemontese.

Bernardi può partire dalle indicazioni di Ilenia Moro, che nel derby ha ricevuto con il 65% di positività e il 56% di perfezione. Con una ricezione di questo livello Carlotta Cambi può coinvolgere di più Sara Bonifacio e alleggerire il lavoro di Grobelna, Herbots e Tolok sui palloni alti. All’Igor servirà anche trasformare le difese in punti. Contro una squadra che in campionato ha ceduto due soli set.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba giovedì 26 novembre con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky a pagamento), mentre la diretta streaming sarà disponibile sempre a pagamento su Sky Go, Now Tv e su Eurovolley.Tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Giovedì 26 novembre – Palaverde di Villorba

Ore 20.30: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – diretta su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv e su Eurovolley.Tv

Diretta Live testuale: OA Sport