Il direttore generale delle Nazionali italiane di squash, Davide Babini, ha diramato l’elenco degli azzurri convocati per i Mondiali a squadre che si disputeranno a Cheongju, in Corea del Sud, dal 14 al 19 dicembre: assieme al DG dell’Italia comporranno lo staff il capodelegazione Vinicio Menegozzi e gli allenatori Marcus Berrett e Timothy Simpson.

Per la squadra femminile sono state selezionate Beatrice Avolio (A.S.D. Squash Scorpion Rende), Monica Menegozzi (A.S.D. Bologna Squash Center 1976), Ludovica Salerno (A.S.D. Squash Scorpion Rende) e Cristina Tartarone (A.S.D. Squash Scorpion Rende).

A rappresentare l’Italia con la squadra maschile saranno invece Filippo Conti (A.S.D. Milano Squash Academy), Jacopo Luciano Rossi (A.S.D. Milano Squash Academy), Lorenzo Staurengo (A.S.D. Squash Club Pegaso Cornedo) ed Elia Urbinati (A.S.D. Mondo Squash Riccione).