Quest’oggi, martedì 24 novembre, ci apprestiamo a vivere una giornata piuttosto intensa con tanti eventi ravvicinati soprattutto in serata. Nella notte italiana ci sarà spazio come di consueto per gli sport americani con il basket NBA e la NFL, mentre nel pomeriggio si entrerà nel vivo con il primo atto del Mondiale di scacchi tra Gukesh e Sindarov.

A Bologna prende il via la fase finale della Coppa Davis con il primo quarto di finale tra Cechia e Canada, che stabilirà l’eventuale avversaria dell’Italia (chiamata però a sconfiggere domani la Corea del Sud) in semifinale. Previste inoltre sei partite valevoli per il round 14 dell’Eurolega di basket, tra cui gli impegni in trasferta di Virtus Bologna e Olimpia Milano rispettivamente a Belgrado contro la Stella Rossa ed in Francia con l’Asvel.

Fari puntati infine sulle prime nove sfide del quinto turno della fase campionato della Champions League di calcio, con il Como che ospita l’AEK Atene ed il Napoli di scena a Manchester contro il City. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 24 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 24 novembre

1.30 Basket, NBA: Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

2.15 Football americano, NFL: Washington Commanders-Cincinnati Bengals – Diretta streaming su DAZN

15.00 Scacchi, Mondiale: Gukesh vs Sindarov, prima partita – Diretta streaming sui canali YouTube scacchistici principali (FIDE, Chess.com e tanti altri)

16.00 Tennis, Coppa Davis: Canada vs Cechia (quarti di finale) – Diretta tv su SuperTennis; live streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv

18.00 Basket, Eurolega: Besiktas-Paris – Diretta streaming su Euroleague TV

18.45 Calcio, Champions League: Bodo/Glimt-Lask Linz – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Champions League: Galatasaray-Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

19.00 Calcio, Serie B: Juve Stabia-Catanzaro – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

19.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Calcio, Serie B: Benevento-Empoli – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Calcio, Serie B: Cesena-Ascoli – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Calcio, Serie B: Entella-Verona – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Calcio, Serie B: Vicenza-Carrarese – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Calcio, Serie B: Palermo-Sudtirol – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Panathinaikos – Diretta streaming su Euroleague TV

20.45 Basket, Eurolega: Asvel-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Basket, Eurolega: Barcellona-Fenerbahce – Diretta streaming su Euroleague TV

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Como-Aek Atene – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Feyenoord-Porto – Diretta tv su Sky Sport 256; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia-Lens – Diretta tv su Sky Sport 257; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-PSV – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Slovan Bratislava-Betis – Diretta tv su Sky Sport 258; live streaming su Sky Go e NOW