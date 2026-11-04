Skateboard, Julian Jeangagliardi vince alle Olimpiadi Giovanili. Alessandro Mudu sfiora la finale a 12 anni

Lo skateboard è tra gli sport protagonisti alle Olimpiadi Giovanili 2026, in corso di svolgimento a Dakar (capitale del Senegal). La disciplina è presente con la specialità dello street, che figura anche nel programma maggiore a cinque cerchi insieme al park. La giornata odierna è stata riservata alla gara maschile, che ha incoronato le giovani promesse del panorama juniores.

Lo statunitense Julian Jeangagliardi ha dominato la finale con il perentorio punteggio di 149.37 (73.77 come miglior run e 75.60 come miglior trick), distanziando ampiamente l’olandese Tijmen Overbeek (argento con 143.01) e lo svizzero Simon Gerber (bronzo con 140.79). Ai piedi del podio si è piazzato il norvegese Silas Aagaard-Hagen (132.93), davanti al colombiano Juan Esteban Garces Perez (132.93) e al taiwanese Yiche Yu (32.65).

Il nostro Alessandro Mudu si è fermato nel secondo turno di qualificazione, terminando all’ottavo posto e mancando l’ingresso tra i sei finalisti per 8.51 punti. L’azzurro è stato valutato con un complessivo 120.46 (57.32 per la miglior run e 63.14 per il trick) e farà tesoro di questa trasferta in terra africana: ad appena 12 anni (spegnerà le candeline il prossimo 31 dicembre), ogni uscita internazionale fa parte del suo percorso di crescita.