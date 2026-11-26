Il World Tour di short track fa tappa ancora in Asia ma dalla Corea del Sud si sposta in Cina a Shanghai per il quarto appuntamento stagionale. C’è sicuramente attesa per la squadra azzurra, che finora si è sempre ben comportata nelle precedenti tre tappe, ottenendo vittorie e risultati importanti sia a livello individuale sia con le staffette.

C’è un importante cambiamento all’interno del roster dell’Italia, visto che è stata convocata Katia Filippi, che prenderà il posto dell’infortunata Chiara Betti, con la staffetta femminile che tornerà dunque a gareggiare dopo che aveva saltato la gara di Seoul proprio per l’assenza della trentina, che ha subito un infortunio al ginocchio durante le fasi di qualificazione dopo una caduta nei 1000 metri.

I fari sono puntati soprattutto su Elisa Confortola, decisamente la protagonista di queste ultime settimane per l’Italia negli sport invernali. La valtellinese ha bissato il successo di Montreal in quel di Seoul, andando a trionfare nuovamente nei 1500 metri. Una splendida conferma per Confortola, che adesso sicuramente non vuole fermarsi e che può puntare alla conquista della coppa di specialità, visto che attualmente occupa il primo posto.

Non solo Elisa Confortola, ma particolare attenzione anche su Thomas Nadalini, che è stato l’altro azzurro ad essere salito sul podio in Corea del Sud, con un bel terzo posto nei 1000 metri. Una stagione finora decisamente positiva per il trentino, a cui manca davvero solo la vittoria ed il momento sembra essere propizio, anche se la concorrenza è elevatissima e battere uno come l’olandese Jens Van ‘T Wout sembra quasi un’impresa.

Oltre alla gare individuali (attenzione anche a Gloria Ioriatti, già sul podio in questa stagione), l’Italia va a caccia di ottimi risultati anche con le staffette. Già detto di quella femminile con il cambio Filippi-Betti e con un quartetto comunque da podio; ci sono la mista e quella maschile, due gare dove in entrambe l’Italia si gioca sicuramente carta importanti.