Si è alzato il sipario a Shanghai sulla quarta tappa del World Tour 2026-2027 di short track. Una prima giornata come sempre dedicata alle fasi di qualificazioni ed è stato un venerdì sicuramente positivo per i colori azzurri, soprattutto grazie alle staffette, che hanno centrato tutte l’accesso alle semifinali.

L’Italia piazza dunque la tripletta. A cominciare è stata la mista con il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini che ha concluso al secondo posto la propria batteria alle spalle della Corea del Sud. L’obiettivo per la squadra azzurra è quello di salire sul podio, visto che questa squadra ha tutte le carte in regola per farlo.

Successivamente è toccato alla staffetta femminile, che a differenza di quanto accaduto a Seoul, causa infortunio a Chiara Betti, ha potuto prendere parte alla gara. A completare il quartetto oltre a Confortola, Ioriatti e Margherita Betti c’è Katia Filippi, con le azzurre seconde dietro la Cina nel loro quarto di finale.

Stacca il biglietto per la semifinale anche la staffetta maschile, anche se un po’ più a fatica. Il quartetto azzurro formato da Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Lorenzo Previtali e Pietro Marinelli ha concluso in terza posizione il proprio quarto di finale alle spalle di Canada e Russia.

Passando alle gare individuali, nei 500 metri l’Italia si aggrappa a Nadalini, che ha vinto la propria batteria ed è anche l’unico che è riuscito a spingersi già ai quarti di finale. Al femminile infatti Confortola, Betti e Filippi sono andate ai ripescaggi e lo stesso vale per Spechenhauser, Marinelli e Daniele Zampedri al maschile.

Discorso già diverso nei 1000 metri, dove Confortola e Nadalini hanno vinto le loro rispettive batterie. Attenzione soprattutto al trentino, che è reduce dal terzo posto ottenuto a Seoul, secondo podio stagionale in questa gara. Nei quarti ci sarà anche Gloria Ioriatti, mentre ai ripescaggi tutti gli altri azzurri.

C’era grande attesa per i 1500 metri femminili, visto che Elisa Confortola è reduce dalla seconda vittoria consecutiva arrivata la scorsa settimana a Seoul. La valtellinese ha controllato e gestito in batteria, terminando seconda. In semifinale ci saranno anche Ioriatti, bravissima a vincere il suo quarto di finale, e Betti, ripescata tra le migliori terze. Al maschile, invece, in semifinale ci saranno Spechenhauser e Previtali, mentre è stato squalificato dai giudici Thomas Nadalini, che ha così mancato il tris di qualificazioni.