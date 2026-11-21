Una buona giornata per i Los Gallos di Diego Botin e per l’US SailGP Team di Taylor Canfield. I due equipaggi hanno infatti vinto una delle due regate andate in scena quest’oggi sulle acque di Dubai, località che sta ospitando questo weekend l’ultima tappa di qualificazione del circuito SailGP.

Per la precisione il team spagnolo ha raccolto la seconda posizione in entrambi i segmenti, guadagnando così otto punti, uno in più degli statunitensi che, dopo la quarta piazza della prima prova, sono saliti di colpi nella seconda. Decisamente positivo anche il rendimento degli Artemis capitanati da Dantha Outteridge, attualmente in testa nel gruppo B con 8 punti maturati grazie ad un terzo e ad un primo posto. Second invece i Bonds Flying Roos di Tom Slingsby, subito ad inseguire a quota 7.

Positivo anche l’inizio dell’equipaggio azzurro, il Team Red Bull Italy di Phil Robertson, partito nel migliore dei modi raccogliendo un secondo posto, salvo poi scivolare al sesto nel segmento successivo chiudendo la prima parte della regata con quattro sigilli.

Domani, domenica 22 novembre, si svolgeranno le ultime due regate.