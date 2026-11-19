Gli sport presenti ai Giochi Olimpici Invernali dello Utah 2034 saranno decisi dal Cio nel giro di due anni, ossia già nel 2028, permettendo agli organizzatori di avere tutto il tempo necessario per prepararsi. La comunicazione dell’organo di governo internazionale dello sport olimpico, annunciata nelle scorse settimane, è passata sottotraccia. Eppure, avrà un impatto mastodontico.

Le discipline inserite nel programma dei Giochi Olimpici Invernali delle Alpi Francesi 2030 sono stati determinate a giugno 2026. Dunque, poco meno di quattro anni prima della manifestazione a Cinque cerchi. Invece, l’edizione statunitense avrà il privilegio di conoscere con certezza quali impianti saranno necessari e come strutturare il proprio schedule con quasi sei anni di anticipo.

Si tratta di una novità che segue la policy del “Fit for the Future” voluta dal nuovo management del Cio, atto a sviluppare un approccio condiviso con gli organizzatori. Intendiamoci, si tratta di una mossa sacrosanta, che va nella direzione giusta, soprattutto se si valuta come la manifestazione olimpica invernale sia giocoforza in sofferenza a causa del cambiamento climatico.

Tuttavia, questo significa che chi ha l’ambizione di entrare nella famiglia a Cinque cerchi, oppure di rientrarvi dopo esserne stata esclusa (vedi la combinata nordica), o ancora di consolidare la propria presenza (freeride e pattinaggio sincronizzato), dovrà farlo in fretta. Si decide nell’estate 2028 chi sarà sotto le luci della ribalta della XXVII edizione dei Giochi della neve e del ghiaccio e chi, invece, dovrà giocoforza restare nell’ombra.

La ripercussione è ovvia, bisognerà lavorare in fretta e bene per perorare la propria causa. Non ci sarà spazio per utilizzare tutto il quadriennio olimpico che culminerà sulle Alpi Francesi, bensì bisognerà essere convincenti già a metà dello stesso. Poi si tornerà alla normalità, nel senso di avere quadrienni per migliorarsi (seguendo questa policy, il programma dei Giochi 2038 sarà stabilito nel 2032). Tuttavia, lo sfasamento comporterà una corsa contro il tempo nell’immediato.

Ci sono due anni per evitare di stare fuori dai Giochi (in tutti i sensi) per un’edizione olimpica più del previsto. Quindi, chi di dovere dovrà rimboccarsi le maniche ed essere in grado di convincere il Cio della propria dignità di far parte della famiglia più nobile dello sport. Poi, che questa dinastia sia autoproclamata e abbia tante storture, è un altro discorso. Volenti o nolenti, bisogna confrontarsi con la realtà dei fatti. La pecunia passa per questo lignaggio, quello a Cinque cerchi. Chi ne fa parte ha il futuro assicurato, chi ne è escluso rischia l’estinzione.