Per la prima volta da quando esistono i Giochi moderni, le gare dei velodromi dovranno guadagnarsi il posto da sole. Il ciclismo su pista, presente quasi senza interruzioni dall‘Atene del 1896, entra in una fase di incertezza in vista di Brisbane 2032. Non c’entra un calo di appeal delle gare: a cambiare è l’impostazione data dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) alla definizione del programma, con una strategia destinata a ridisegnare gli equilibri dello sport mondiale.

Finora la pista ha goduto di una protezione indiretta. Il CIO ragionava per sport e non per singola disciplina, e il ciclismo, forte del richiamo mediatico e popolare delle prove su strada, si portava dietro tutte le specialità collegate. Le nuove linee guida del progetto “Fit for the Future” rimuovono questo schermo: strada, pista, mountain bike e BMX saranno valutate separatamente e ciascuna dovrà dimostrare, dati alla mano, di meritare un posto a cinque cerchi.

I parametri al vaglio dei vertici olimpici sono tre: l’audience televisiva globale, l’effettiva diffusione internazionale della pratica e, soprattutto, costi e complessità degli impianti. È su quest’ultimo fronte che la pista appare più esposta. Costruire o adeguare un velodromo comporta investimenti ingenti e il rischio concreto di lasciare, a Giochi conclusi, una cattedrale nel deserto. Il CIO intende evitare questo scenario a ogni costo, anche per contenere il numero complessivo di atleti e le spese a carico delle città ospitanti.

Sul lungo periodo il quadro resta tutto da decifrare, ma per l’appuntamento australiano la disciplina può contare su un’ancora di salvezza concreta. Brisbane dispone già di una struttura moderna e pienamente operativa, l’Anna Meares Velodrome, che nel 2030 ospiterà anche i Campionati del Mondo su pista. L’assenza di nuovi costi di costruzione è un argomento di peso a favore della conferma nel programma.

L’ipotesi di un’esclusione totale nel 2032 appare dunque ridimensionata dal fattore logistico, ma il campanello d’allarme continua a suonare. Priva di rendite di posizione, la pista dovrà difendersi quantomeno dal rischio di un taglio nel numero di gare o dei posti riservati agli atleti.