La Igor Gorgonzola Novara firma l’impresa della prima giornata di Champions League e cambia il volto del proprio avvio di stagione. Sotto di due set al Palaverde, contro una delle avversarie più in forma del momento, le piemontesi ribaltano la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e si impongono 3-2 (18-25, 20-25, 25-18, 25-21, 15-13) nella prima giornata del gruppo B. È un esordio straordinario per Lorenzo Bernardi, tornato sulla panchina novarese da appena due giorni: la sua squadra ritrova carattere, fiducia e qualità contro un’avversaria che sembrava avere saldamente in mano la partita.

La protagonista è Tatiana Tolok, trascinatrice con 39 punti, 36 attacchi vincenti e il 52% offensivo su 69 palloni, che aveva fatto parlare di sè dopo l’esonero di Barbolini. La giocatrice russa, tornata opposta dopo il ritorno di Bernardi, sostiene un volume di gioco enorme e dà continuità alla rimonta, accompagnata dalla crescita della squadra nella seconda parte dell’incontro. A Conegliano non bastano i 34 punti di Isabelle Haak, con il 51% in attacco, né i dodici muri complessivi: le venete perdono progressivamente efficacia e nel tie-break si fermano al 26% offensivo, perdendo la prima partita stagionale.

L’avvio è tutto delle padrone di casa. Santarelli propone Yao Di in regia, Haak opposta, Gabi e Zhu Ting in banda, Manfredini e Cekulaev al centro, De Gennaro libero. Novara parte con Cambi e Tolok sulla diagonale, Herbots e Alsmeier schiacciatrici, Squarcini e Bonifacio centrali, Moro libero. Conegliano prende subito il comando, passa dall’8-4 al 16-12 e conserva un margine rassicurante anche sul 21-16. Il 53% in attacco delle venete fa la differenza rispetto al 33% ospite e il primo parziale si chiude 25-18.

Il secondo set offre inizialmente maggiore equilibrio. Novara è avanti 8-7, ma Conegliano trova continuità e gira la situazione sul 16-14. La squadra di Santarelli allunga fino al 21-18, sfruttando anche gli errori delle avversarie, e completa il 25-20. Per le piemontesi l’attacco resta poco produttivo, al 31%, e il doppio svantaggio sembra confermare le difficoltà delle ultime settimane. La partita cambia però dal terzo parziale, quando Bernardi affida la regia a Giulia Carraro.

Novara trova subito un’altra fluidità. Il vantaggio di 8-5 diventa 16-13, mentre Tolok continua a offrire un riferimento costante e il servizio ospite comincia a incidere. Le piemontesi producono tre ace nel parziale e soprattutto riducono gli sprechi: nessun errore diretto in attacco, con una percentuale offensiva che sale al 52%. Conegliano non riesce a recuperare terreno, scivola sul 17-21 e cede 18-25. La Igor riapre il confronto e acquista la convinzione necessaria per mettere in discussione il risultato.

Nel quarto set le venete provano a ristabilire le distanze. L’8-5 e soprattutto il 16-12 restituiscono alle padrone di casa il controllo, ma Novara resta agganciata e trova una nuova accelerazione. Le ospiti ribaltano il punteggio fino al 21-19, sostenute anche da tre muri nel parziale, e approfittano del calo offensivo di Conegliano, ferma al 33%. Il 25-21 porta la sfida al quinto set: la rimonta è completa, resta da conquistare la vittoria. Il tie-break premia la lucidità delle piemontesi. Conegliano conserva un piccolo vantaggio sul 5-4, poi Novara prende l’iniziativa: dal 10-9 passa al 12-9 e costringe le padrone di casa a inseguire. I quattro muri veneti nel parziale non compensano le difficoltà nel mettere a terra il pallone. La Igor tiene e chiude 15-13, tanto per cambiare con Tolok, completando il sorpasso.

Dietro Tolok arrivano i 12 punti di Alsmeier, i nove di Herbots e gli otto di Squarcini. Il 60% di ricezione positiva e la capacità di limitare gli errori offensivi nella rimonta raccontano una prova di squadra che dà subito sostanza al nuovo corso. Per Conegliano, oltre a Haak, ci sono i 16 punti di Zhu Ting e gli undici di Gabi. La serata, però, appartiene a Novara: due punti europei e una vittoria che può diventare il punto di ripartenza della stagione.