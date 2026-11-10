Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale. Rinviato il ritorno con l’Italia

Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per motivi personali, non ulteriormente specificati. Il fantasista dell’Udinese ha salutato i compagni a Coverciano, dove gli uomini del CT Roberto Mancini stanno preparando i prossimi impegni di Nations League, previsti giovedì 12 novembre contro la Francia a Milano e domenica 15 novembre contro il Belgio a Bruxelles.

Si pensava che il 27enne potesse essere protagonista nei due confronti che chiuderanno la fase a gironi della competizione europea e che potesse tornare a indossare la maglia azzurra a distanza di oltre due anni dall’ultima apparizione (giocò 76 minuti contro l’Ecuador in un’amichevole disputata nel marzo del 2024), ma invece il calciatore non farà parte della rosa a disposizione del tecnico marchigiano.

Al momento Roberto Mancini non ha ancora comunicato se provvederà a convocare un sostituto o se rimarrà con gli uomini attualmente a sua disposizione in ritiro. Ricordiamo tutti i selezionati del Commissario Tecnico, alla vigilia di un doppio impegno determinante per un’eventuale qualificazione agli atti conclusivi della manifestazione.ù

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli).