In un venerdì mattina che verrà ricordato negli anni avvenire esclusivamente per l’annuncio a sorpresa del ritiro a fine stagione di Marc Marquez, la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2026 di MotoGP (ultimo appuntamento stagionale del Motomondiale) si è conclusa con la miglior prestazione assoluta di Marco Bezzecchi.

Il romagnolo dell’Aprilia ha fermato il cronometro in 1’30″681 senza montare gomme nuove nell’ultimo run e lavorando sul passo per tutto il turno come gli altri big, in attesa di pensare al time-attack nelle pre-qualifiche del pomeriggio. Seconda piazza a 10 millesimi dalla vetta per il dieci volte campione del mondo Marc Marquez con la Ducati ufficiale, dimostrando un ottimo ritmo e la sua intenzione di chiudere in bellezza la sua carriera.

Buon avvio di weekend anche per gli altri padroni di casa spagnoli Raul Fernandez (terzo a 0.112 con l’Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (quarto a 0.120 con la Ducati Gresini), Alex Marquez (quinto a 0.139 con la Ducati Gresini) e Pedro Acosta (sesto a 0.187 con KTM), mentre chiudono il quadro dei primi dieci Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin e Ai Ogura.

CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 1:30.681

2. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.010

3. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.112

4. Fermin ALDEGUER (Ducati) +0.120

5. Alex MARQUEZ (Ducati) +0.139

6. Pedro ACOSTA (KTM) +0.187

7. Johann ZARCO (Honda) +0.329

8. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.347

9. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.504

10. Ai OGURA (Aprilia) +0.513

11. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.604

12. Pol ESPARGARO (KTM) +0.606

13. Luca MARINI (Honda) +0.626

14. Jack MILLER (Yamaha) +0.694

15. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +0.790

16. Diogo MOREIRA (Honda) +0.852

17. Enea BASTIANINI (KTM) +0.918

18. Joan MIR (Honda) +0.983

19. Brad BINDER (KTM) +1.073

20. Iker LECUONA (Ducati) +1.183

21. Alex RINS (Yamaha) +1.440

22. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.588