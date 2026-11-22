Si è concluso con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento della stagione. Sul circuito americano è andata in scena una gara spettacolare e caotica, con continui sorpassi e cambi di posizione. L’olandese, partito dalla pole, ha dovuto vincere il braccio di ferro con Russell e nel finale con Kimi Antonelli per firmare la 75esima vittoria in F1, la quarta stagionale e la terza a Las Vegas.

Gara condotta sempre tra le prime posizioni quella del pilota Red Bull che ha avuto il grande merito di rispondere sempre ai sorpassi subiti, riprendendosi più volte la leadership. Dopo Russell e Norris, Verstappen nel finale ha dovuto tenere dietro un Antonelli scatenato, quarto all’arrivo dopo aver perso potenza nel giro conclusivo. Seconda posizione quindi per Lando Norris, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri.

Ai microfoni di F1 Tv, il quattro volte campione del mondo ha così commentato la sua gara: “Non ho mai partecipato ad una gara così in F1. Non avevo mai visto una cosa del genere neanche come spettatore, surreale. Fin dall’inizio abbiamo fatto tutto correttamente ma gli altri hanno imparato quello che facevo. Abbiamo fatto tutto bene, ci sono state molte battaglie. L’effetto scia è stato importante”.

Chiudendo sul momento Red Bull: “Non è iniziata bene la stagione per noi ma adesso abbiamo dato una svolta. Stiamo tutti lavorando per tirare fuori prestazioni dalla macchina ed in ottica dell’anno prossimo. Bello aver vinto una gara pazza. Entusiasmante per tutti quelli che l’hanno vista, spero che noi piloti siamo stati all’altezza”.