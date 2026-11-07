Marc Marquez: “L’obiettivo era la prima fila, Bezzecchi ha un altro passo”

Si è conclusa con la pole position di Marco Bezzecchi la qualifica del Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Lusail, il centauro italiano ha fatto valere la velocità dell’Aprilia firmando la prima posizione con il nuovo record della pista in 1:50.028. Quattordicesima partenza al palo della carriera, la quinta in stagione, per il riminese, grande favorito per il prosieguo del weekend.

Prestazione solida di Marc Marquez che si piazza in seconda posizione, distante 266 millesimi dalla migliore prestazione. Risultato ideale per il fuoriclasse spagnolo che già nella Sprint avrà modo di raccogliere punti fondamentali per una classifica generale sempre più favorevole. 140esima prima fila in carriera in top class per il ducatista che ai microfoni ufficiali MotoGP ha così commentato la sua qualifica: “L’obiettivo era quello della prima fila come dicevo ieri. Non è stato facile ma ci siamo riusciti”.

Concludendo sulla competitività di Bezzecchi e sul resto del weekend: “Sapevamo che Bezzecchi questo weekend ha un altro passo, è velocissimo. Dobbiamo accettarlo e fare del nostro meglio”.