CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match tra la Virtus Bologna e la Stella Rossa Belgrado, valido per la quattordicesima giornata dell’Eurolega con la squadra emiliana che deve cercare di rialzare la testa dopo la sconfitta nell’ultimo turno della competizione internazionale.

La Virtus Bologna al momento è quindicesima posizione nella classifica generale dell’Eurolega, con l’obiettivo play in distante ma non ancora impossibile da raggiungere per una squadra che vuole regalarsi la chance per entrare nella seconda fase, quella più importante della competizione europea. Per ora le V Nere hanno conquistato cinque vittorie e otto sconfitte nelle precedenti giornate.

Per quanto riguarda la squadra serba, il record recita gli stessi numeri degli italiani ma all’opposto con otto vittorie e cinque sconfitte in tredici partite. La Stella Rossa, abituata ormai da anni all’alta classifica, si trova al sesto posto, l’ultimo valido per l’ingresso ai play off ed è favorita per la vittoria del match contro la Virtus Bologna.

Il match tra Stella Rossa e Virtus Bologna inizierà alle 19.00 e verrà disputato alla Beogradska Arena di Belgrado. Potrete seguire il match per intero, canestro dopo canestro, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!