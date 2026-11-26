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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della partita tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, valevole come anticipo della decima giornata di Superlega di volley maschile. Anticipo dovuto alla partecipazione degli umbri al Mondiale per Club, sarà il rematch della finale di Supercoppa, vinta dagli stessi Block Devils al quinto set.

I perugini, che hanno giocato una partita in più rispetto alle altre compagini, avendo anticipato anche l’incontro dell’undicesima giornata contro Padova, si trovano in questo momento primi nella classifica di Superlega, con 19 punti. Infatti i Block Devils hanno totalizzato sette successi in altrettante partite, vincendo in tre set contro Prata di Pordenone, Padova, Monza, Cisterna e Piacenza, e in cinque set contro Cuneo e Trento. Nell’ultima giornata contro Piacenza, la partita nei primi due set è stata combattuta, con i piacentini che hanno lottato, arrivando ad essere in vantaggio anche di 5 punti nel secondo set. Perugia ha però trovato le forze per rispondere sempre alla squadra avversaria e, dopo aver rimontato nel secondo set grazie a 5 punti di Ferre Reggers, ha chiuso la partita al terzo parziale, mantenendo sempre a debita distanza i piacentini. Miglior marcatore del match il già citato Reggers con 19 punti messi a referto, di cui 1 ace. Bene anche Kamil Semeniuk, autore di 8 realizzazioni. La formazione di coach Angelo Lorenzetti si conferma dunque una delle principali candidate alla conquista del titolo, potendo contare su un organico molto ricco, capace di vincere anche nei momenti più complicati.

A inseguire i Block Devils in campionato, ci sono proprio i Cucinieri, secondi in classifica con 18 punti, ottenuti però con una partita in meno rispetto ai perugini. Infatti i marchigiani hanno totalizzato sei vittorie piene su sei, trionfando contro Verona, Padova, Cuneo, Modena, Milano e Prata di Pordenone. Nell’ultimo match contro i pordenonesi, la Lube ha dominato, portandosi a casa la vittoria in tre set. Dopo un primo set in cui non c’è stata partita (i pordenonesi hanno conquistato appena 15 punti), il match si è decisamente equilibrato nei due parziali successivi. In particolare, sul 23-20 nella terza frazione, i Cucinieri si sono fatti rimontare fino al pareggio, anche se poi sono comunque riusciti, con i due punti successivi, a chiudere l’incontro. Ancora una volta, il protagonista è stato Aleksandar Nikolov, miglior marcatore con 16 punti, di cui 3 ace. Coach Giampaolo Medei può essere anche soddisfatto della prova di Jackson Howe, autore di 13 punti, di cui ben 5 muri vincenti (la Lube ne ha realizzati 9 in tutta la partita). I marchigiani stanno dimostrando grande continuità in questo avvio di stagione, potendo contare su un reparto offensivo parecchio incisivo su diverse soluzioni per poter mettere in difficoltà gli avversari. La sfida contro gli umbri rappresenterà un importante banco di prova per misurare le ambizioni dei cucinieri.

I Block Devils puntano come sempre sul talento di Ferre Reggers: l’opposto belga, arrivato quest’anno dopo tre anni a Milano, è diventato subito il principale terminale offensivo della squadra, con ben 123 punti messi a referto, secondo nella regular season dietro al solo Nathan Feral del Cuneo. Ad aiutare il belga in attacco c’è Kamil Semeniuk, autore di 76 punti fin qui in campionato, ma fondamentale anche per la solidità della seconda linea (28.04% di ricezioni vincenti). A distribuire i palloni per gli attacchi dei suoi compagni, c’è il vero e proprio cervello della squadra, ovvero Simone Giannelli. Il palleggiatore e Capitano della Nazionale Italiana, a Perugia dal 2021, ha dimostrato negli anni di essere senza ombra di dubbio il top di gamma nella sua posizione, e anche quest’anno si sta confermando ad altissimi livelli: finora 183 alzate vincenti, con una media di 26,14 a partita e appena due errori commessi in sette incontri. Un altro punto di forza della formazione di coach Lorenzetti è la solidità in seconda linea, nella quale spiccano Luca Loreti e Oleh Plotnytskyi. Il libero italiano classe 2005 si sta distinguendo per la capacità di recuperare palloni (40 difese vincenti finora), mentre lo schiacciatore ucraino garantisce grande affidabilità in ricezione (33 ricezioni vincenti in campionato). Tra le fila di Civitanova, la principale arma offensiva è decisamente Aleksandar Nikolov. Lo schiacciatore bulgaro, alla Lube dal 2022, è una certezza per quanto riguarda gli attacchi della sua squadra: è al momento il terzo miglior marcatore della regular season di Superlega, con 114 punti messi a referto. A far recapitare i palloni giusti per la stella offensiva della squadra ci pensa suo fratello minore, Simeon Nikolov. Giovanissimo palleggiatore classe 2006, arrivato nelle Marche questa estate, ha già realizzato 115 alzate vincenti e l’intesa con il fratello maggiore è sicuramente uno dei punti di forza di cui dispone la Lube. Altre due pedine fondamentali dello scacchiere di coach Medei sono senza dubbio Mattia Bottolo e Fabio Balaso, entrambi anche punti fermi della Nazionale Italiana. In due, infatti, hanno totalizzato 60 ricezioni e 39 difese vincenti.

La partita si giocherà al PalaBarton Energy di Perugia e avrà inizio alle ore 20.30. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale dell’incontro qui su OA Sport. Vi aspettiamo!