LIVE Perugia-Civitanova, Supercoppa Italiana 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo della stagione!

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Superlega maschile di volley 2026 tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova. L’ultima volta c’era in palio lo scudetto, stavolta basta una sera per alzare il trofeo. La Sir Susa Scai Perugia e la Cucine Lube Civitanova si ritrovano al PalaRaschi di Parma senza aver ancora perso una partita in stagione. Il primo servizio è in programma domenica 15 novembre alle 18.00, con diretta su Rai 2 e VBTV.

I riflettori sono sui due palleggiatori, ma la finale potrebbe decidersi su quanti palloni arriveranno loro vicino alla rete. Contro Verona la Lube ha aperto con un 7-0 e ha chiuso con 9 ace, 5 dei fratelli Nikolov. Con Perugia servirà essere altrettanto efficaci per tenere Giannelli lontano dalla rete, può togliere peso al primo tempo e avere più tempo per preparare il muro su Reggers. Contro Trento il belga ha firmato 20 punti con il 66% in attacco: gli umbri hanno dunque una via d’uscita anche quando il cambio palla si complica.

La stessa domanda vale per Civitanova. Quando il pallone si stacca, Aleksandar Nikolov è il riferimento più naturale: contro Verona ha segnato 16 punti, ma se dovesse ricevere troppi palloni prevedibili ne approfitterebbe un muro che in semifinale ha prodotto 10 punti, 8 con Loser e Solé. Per questo contano la pipe di Bottolo e il contributo di Loeppky, che sabato ha chiuso 7 attacchi su 8. Se Simeon Nikolov riesce a coinvolgere anche Gargiulo e Klimes, Perugia non può anticipare lo spostamento sulle bande. Dall’altra parte, Semeniuk e Plotnytskyi, 17 punti a testa contro Trento, offrono a Giannelli due alternative a Reggers e saranno chiamati a reggere la pressione in ricezione.

Le due finaliste hanno preparato questo appuntamento in modi diversi. Perugia ha vinto sei partite di Superlega su sei, passando due volte dal tie-break. Anche a Parma ha dovuto cambiare marcia dopo aver perso il primo set con Trento, prima di chiudere il quarto 30-28 al sesto match point, sprecando anche molte energie sia fisiche che psicologiche. La Lube ha raccolto 15 punti in cinque giornate, cedendo soltanto due set, e in semifinale ha sempre tenuto Verona a distanza. Se la finale dovesse giocarsi punto a punto, peserà anche quanto si concede dai nove metri: nella semifinale con l’Itas Perugia ha trovato 7 ace, ma ha commesso 25 errori al servizio. La sfida per entrambe sarà mettere pressione senza regalare al cambio palla avversario le rotazioni più delicate.

Il verdetto di Parma avrà un peso anche nell’albo d’oro. Perugia cerca l’ottava Supercoppa, la quinta consecutiva, e con un successo staccherebbe la Sisley Treviso, con cui condivide il primato. Civitanova punta alla quinta, dopo quelle del 2006, 2008, 2012 e 2014: per riportare il trofeo nelle Marche dovrà battere i campioni d’Italia, gli stessi che le hanno negato l’ultimo scudetto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale della Superlega maschile di volley 2026 tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!