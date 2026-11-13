LIVE Musetti-Fritz, ATP Stoccolma 2026 in DIRETTA: immediata rivincita dopo Parigi

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz, valido per la semifinale dell’ATP di Stoccolma con l’azzurro che cerca la seconda finale di fila in un torneo di categoria 250: ricordiamo che l’azzurro poche settimane fa è tornato a vincere, lo ha fatto a Lione dopo il match vinto proprio contro il californiano.

L’azzurro arriva in semifinale dopo aver superato il primo turno senza giocare grazie ad un bye dovutogli per motivi di classifica. Nel corso del torneo, ha battuto il britannico Toby Samuel con un netto 2-0 e il francese Ugo Humbert per 2-1 dopo un match lottato ma portato comunque a casa.

Per quanto riguarda Fritz, anche lo statunitense ha saltato il primo turno per lo stesso motivo del nostro toscano mentre al secondo turno ha superato il britannico Cameron Norrie per 2-0. Ai quarti di finale, invece, non ha giocato contro il danese Holger Rune che è stato costretto al forfait prima dell’inizio dell’incontro: il classe 2003 ha avuto un risentimento muscolare al bicipite femorale.

Il match tra Musetti e Fritz sarà il terzo della giornata e inizierà non prima delle 17.00, con il programma che vedrà la sua partenza con l’incontro di doppio alle 11.30 tra Mektic/Roger-Vasselin e Pavlasek/Rikl, mentre alle 14.00 ci sarà spazio per il cileno Tabilo e l’argentino Tirante. Potrete seguire la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!