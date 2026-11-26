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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Imoco Volley Conegliano e l’Igor Gorgonzola valido per la prima giornata della Champions League volley femminile. Le venete e le piemontesi iniziano il loro percorso europeo con un derby tutto italiano che vede favorite le ragazze di coach Daniele Santarelli.

Conegliano, che la passata stagione ha sfiorato la finale perdendo la semifinale contro il poi campione VafikBank Istanbul per 2-3, ha chiuso la precedente edizione della Champions League al terzo posto battendo nella finalina le connazionali di Scandicci. Il momento per le venete è straordinario con il successo appena ottenuto contro Milano nel big match di campionato e con la Supercoppa conquistata contro le già citate toscane.

Per quanto riguarda Novara, l’inizio di stagione poteva iniziare meglio visto che in campionato sono arrivate cinque vittorie e cinque sconfitte nelle prime dieci giornate con il settimo posto provvisorio in classifica. L’esordio in Champions League per le ragazze di Lorenzo Bernardi, che torna alla guida dell’Igor dopo l’esonero di Massimo Barbolini, non è dei più agevoli visto il livello delle Pantere venete.

Il match tra Conegliano e Novara inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Palaverde di Treviso. I giudici di gara saranno il ceco Jan Krticka e l’italiano Andrea Puecher: potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon divertimento a tutti!