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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Cinque Mulini 2026, storica gara di cross che si disputa sui prati di San Vittore Olona (Milano). Kermesse giunta alla 94esima edizione, mai interrotta dal 1933 nonostante conflitti bellici e la recente pandemia. Appuntamento alle 11.50 con l’inizio della gara femminile, seguita poi dalla competizione maschili che registra il rientro di Yeman Crippa dopo lo splendido secondo posto colto alla Maratona di New York.

Si prospetta una gara maschile di ottimo livello con il vincitore della prova 2025 Saymon Amanuel a caccia della doppietta consecutiva. L’eritreo partirà con il pettorale numero uno e dovrà temere il giovane terzetto keniano composto da Frankline Kibet, Andrew Kiptoo Alamisi ed Andrew Kiptoo, rispettivamente oro, bronzo e quarto ai Mondiali under 20 disputati lo scorso gennaio a Tallahassee. L’Italia non potrà contare su Yeman Crippa, che ha dato forfait all’ultimo; sarà in gara Luca Alfieri, ai piedi del podio nella passata edizione.

In campo femminile la grande favorita è l’etiope Likina Amebaw, vittoriosa sui 5000 metri all’Ultimate Championship. Cercherà di beffarla la keniana Cynthia Chepkirui, con le azzurre Micol Majori, Federica Del Buono ed Elvanie Nimbona a caccia di un risultato di prestigio. Attenzione, come spesso accade, alle possibili sorprese provenienti da nomi difficilmente pronosticabili.

La Cinque Mulini, storica gara di cross che si svolge a San Vittore Olona (Milano), inizierà alle 11.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!