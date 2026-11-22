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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che si sfideranno nella finale delle Nitto ATP Finals. Un ultimo atto che, considerando il livello dei protagonisti e il loro ottimo stato di forma, era già scritto prima dell’inizio del torneo. In palio non c’è soltanto il titolo, ma anche la possibilità di chiudere una stagione straordinaria nel migliore dei modi.

Alcaraz, che sembrava per distacco il giocatore più in forma del torneo, dopo un Round Robin dominato con tre vittorie senza concedere set, ha faticato e non poco in semifinale contro Ben Shelton. Per lo spagnolo la partita è iniziata in salita, perdendo subito il servizio al primo game in battuta. L’americano, anche se con qualche brivido (Alcaraz ha avuto due palle break), è riuscito poi a vincere il set grazie a un’ottima prestazione al servizio, impreziosita da 4 ace. Al rientro in campo, la prestazione del murciano è cresciuta notevolmente, permettendogli di aggiudicarsi il secondo parziale grazie a ben 13 vincenti. Dopo un terzo set molto equilibrato, in cui non si è giocato molto anche grazie al servizio dei due (7 ace a testa) e dove non ci sono state palle break, si è arrivati al tie-break, nel quale lo spagnolo ha dominato lasciando un solo punto al suo avversario. L’iberico torna così in finale dopo l’edizione dello scorso anno, dove aveva perso all’atto conclusivo contro l’azzurro Jannik Sinner. Ora Alcaraz può chiudere al meglio la stagione con la vittoria del suo primo Torneo dei Maestri, impreziosendo una stagione che, nonostante l’assenza di cinque mesi per l’infortunio al polso, l’ha visto trionfare in 5 tornei: Australian Open, Masters 1000 di Parigi, 500 di Doha, 500 di Tokyo e 500 di Vienna.

Dall’altra parte della rete c’è il numero 1 al mondo, Alexander Zverev. Anche il tedesco è stato impeccabile durante il Round Robin, vincendo tutte e tre le partite del “Gruppo John McEnroe”. In semifinale si è trovato di fronte Daniil Medvedev, mettendo in scena una partita dominata dai servizi. Infatti gli scambi sono stati pochissimi e nel primo set, tra ace e prime vincenti, si è andati al tie-break dove, chiudendo con un meraviglioso passante di dritto incrociato, il tedesco ha vinto lasciando addirittura a 0 il suo avversario. Il secondo set è iniziato come il primo, con qualche scambio in più ma comunque deciso dalle battute dei due tennisti (a fine match si contano ben 16 ace per Zverev e 12 per Medvedev). Poi il russo, sul 15-40 per il teutonico, ha commesso un grave doppio fallo che ha permesso al tedesco di conquistare il break che si è rivelato decisivo. Infatti, nonostante un ultimo turno di battuta nel quale ha commesso ben due doppi falli, il numero 1 è riuscito a portarsi a casa il match e a staccare il pass per la finale. Ora Zverev ha la possibilità di terminare in bellezza una stagione storica, in cui è diventato numero 1 al mondo e ha vinto Roland Garros e US Open, conquistando quello che sarebbe il suo terzo titolo alle ATP Finals.

Difficile dire chi sia il favorito. Alcaraz ha espresso probabilmente il tennis più bello all’interno del torneo, ma contro Shelton, un gran battitore come Zverev, ha dimostrato di poter andare in difficoltà. Lo spagnolo avrà bisogno di una maggiore continuità in risposta per riuscire a strappare il servizio al suo avversario. Il tedesco, invece, ha dimostrato di essere più solido e continuo dell’iberico, non perdendo neanche un set e non concedendo alcun break. Tuttavia dispone di un arsenale tecnico meno ricco rispetto al murciano, con molte meno soluzioni per conquistare il punto. I due tennisti in carriera si sono sfidati 13 volte, con Alcaraz avanti di una vittoria nel confronto.

Il match si giocherà come sempre all’Inalpi Arena di Torino e sarà il secondo di giornata, dopo la finale di doppio tra Arevalo/Pavic e Arribage/Olivetti, che non inizierà prima delle ore 15.00. In ogni caso, la finale di singolo tra Alcaraz e Zverev non inizierà prima delle ore 18.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale del match qui su OA Sport. Vi aspettiamo!