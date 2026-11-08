L’Inter batte il Como e avvicina la Lazio, frenata dal Napoli. Sorride il Milan, la Juventus pareggia

L’Inter ha sconfitto il Como per 2-0 nella partita di cartello dell’undicesima giornata di Serie A, facendo festa di fronte al proprio pubblico di San Siro con le reti di Esposito al 12′ e Thuram al 19′. I neroazzurri si sono portati a una sola lunghezza di distacco dalla capolista Lazio, frenata sul pareggio (1-1) dal Napoli allo Stadio Maradona: biancocelesti in vantaggio al 33′ con Frattesi, poi i padroni di casa li hanno riacciuffati all’inizio della ripresa con l’autogol di Pedraza.

Il Milan si è rialzato dalle delusioni europee regolando il Genoa a domicilio per 2-1 grazie alle marcature di Cissè e Pulisic nei primi venti minuti, mentre la Juventus ha pareggiato per 2-2 il sempre sentito confronto con la Fiorentina allo Stadio Franchi: viola in vantaggio al 4′ con Pellegrino e al 54′ con Njie, ripresi al 32′ da Woltemade e al 66′ da Bremer.

Il Milan risale al quarto posto a cinque punti dalla vetta e a quattro dai cugini, scavalcando il Como di una lunghezza. La Juventus rimane in settima piazza a -5 dai lariani, l’Atalanta ha battuto il Monza per 1-0 ed è riuscita a risalire a metà classifica, lasciando i brianzoli in piena lotta per non retrocedere.

RISULTATI SERIE A OGGI

Napoli-Lazio 1-1

Genoa-Milan 1-2

Monza-Atalanta 2-1

Inter-Como 2-0

Fiorentina-Juventus 2-2