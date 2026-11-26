Non tutte le stagioni sono facili. Parola di Lando Norris, intercettato in occasione del media day valido per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 pianificato per questo weekend sul sempre fascinoso circuito di Luisail.

Il detentore del titolo, che tra non molto lascerà lo scettro definitivamente al vincitore del 2026 Kimi Antonelli, ha in prima battuta tracciato un bilancio su quanto fatto fino a questo momento, analizzando a fondo le sue prestazioni e quelle della squadra: “Onestamente, sono molto contento – ha detto Norris – Si può essere contenti solo in base alla qualità delle proprie prestazioni. Credo che per me siano state molto positive. Non significa che abbia vinto un sacco di gare, non significa che stiamo lottando per il Campionato, ma a volte la Formula 1 è così. Ci sono opportunità e a volte no, ma sento comunque di aver avuto un anno molto, molto positivo rispetto agli altri piloti con cui posso fare un paragone”.

Norris ha poi proseguito: “Certo, avrei voluto di più, così come tutta la squadra. Avremmo voluto una stagione migliore. Anche il team avrebbe voluto lottare di più per il Campionato costruttori e anche per me, per avere la possibilità di competere di nuovo per il Campionato piloti. Ma non si può vincere sempre. Ci confrontiamo con alcuni dei migliori piloti al mondo ed è difficile competere a quel livello ogni anno. Quest’anno non è stato certamente il nostro migliore, e in parte lo attribuiamo al passaggio dall’anno scorso a quest’anno. Ma per il resto la mia stagione è stata molto positiva.”

Il nativo di Bristol si è poi concentrato sulla seconda piazza strappata lo scorso fine settimana: “È stato un buon fine settimana a Las Vegas. Meglio di quanto ci aspettassimo, il che è sempre positivo. Abbiamo conquistato punti importanti come team, il che è un bene, e abbiamo ottenuto più punti della Red Bull. In termini di ciò che volevamo raggiungere, è stato davvero un ottimo fine settimana. Non siamo ancora dove volevamo essere e probabilmente non abbiamo ancora il ritmo che desideravamo, ma questo è un weekend diverso. È una pista in cui sappiamo di aver ottenuto buoni risultati in passato, e sappiamo anche che è una pista in cui la Red Bull si comporta sempre bene. Non ho particolari aspettative, devo solo lavorare sodo e riprovarci.”

In ultimo Norris ha aggiunto: “Sento di essere migliorato in certi aspetti ed è sempre bello tornare su piste diverse dove la tensione era più alta l’anno scorso. Ovviamente Las Vegas non è stata una pista favorevole per noi l’anno scorso e certamente non lo è stata nemmeno qui. È una gara che mi piace molto e sento di non aver mai ottenuto il risultato che avrei meritato qui, quindi spero di potermi rifare questo fine settimana.”