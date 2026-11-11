Juventus-Olympique Lione oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Esame di lusso per le bianconere. Oggi, mercoledì 11 novembre, la Juventus accoglierà allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella la corazzata dell’Olympic Lione nel quarto appuntamento della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Sfida oltremodo ostica per la Vecchia Signora, alle prese con una delle compagini più prestigiose dell’intero movimento.

LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-OLYMPIQUE LIONE DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00

Le ragazze allenate da Izan Guerrero sono chiamate a dare continuità a un percorso europeo fino a questo momento estremamente positivo, come dimostra il quinto posto in classifica con sei punti, maturati grazie ai due successi consecutivi contro Hacken e Austria Vienna arrivati dopo la sconfitta inaugurale contro il Benfica. Le francesi sono invece attualmente seconde con sette punti, frutto di due successi (Servette ed Inter) ed un pareggio (Chelsea).

Match così tanto difficili hanno il vantaggio di sapersi preparare da soli: non ci sono strategie, né tattiche, né piani A o B: contro queste squadre così forti l’unica cosa da fare è quella di giocare a viso aperto, senza la paura di esporsi ma cercando di imporre quanto più possibile il proprio gioco. Il resto si vedrà.

La partita tra Juventus e Olympic Lione, valida per la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 11 novembre (ore 21:00). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Mercoledì 11 novembre

21:00 Juventus vs Olympic Lione allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella

PROGRAMMA JUVENTUS-OLYMPIC LIONE LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport